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Глобальная политика остается неопределенной из-за пошлин США, заявил МВФ - РИА Новости, 29.07.2025
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16:24 29.07.2025 (обновлено: 16:39 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/mvf-2032159099.html
Глобальная политика остается неопределенной из-за пошлин США, заявил МВФ
Глобальная политика остается неопределенной из-за пошлин США, заявил МВФ - РИА Новости, 29.07.2025
Глобальная политика остается неопределенной из-за пошлин США, заявил МВФ
Импортные тарифы США, несмотря на частичную отмену новых пошлин и ослабление торговых разногласий с КНР, остаются на исторически высоком уровне, а глобальная... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T16:24:00+03:00
2025-07-29T16:39:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. Импортные тарифы США, несмотря на частичную отмену новых пошлин и ослабление торговых разногласий с КНР, остаются на исторически высоком уровне, а глобальная торговая политика - крайне неопределенной, заявил во вторник главный экономист и директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша. "Несмотря на позитивные сдвиги, пошлины остаются исторически высокими, а глобальная политика — крайне неопределенной", — сказал он на брифинге, отметив, что "лишь немногие страны достигли полноценных торговых соглашений". По его словам, это "хрупкое смягчение напряженности" пока поддерживает устойчивость глобальной экономики, но сопровождается существенными искажениями. Гуринша отметил, что перед лицом возможного роста пошлин в начале года экспорт в США резко ускорился. "Этот эффект предварительных поставок поддержал деловую активность в Европе и Азии", - подчеркнул экономист. Он также указал, что доллар с января ослабел на 8%, усилив конкурентное давление на другие экономики. "Ранее страна, вводившая пошлины, наблюдала укрепление своей валюты, но теперь доллар ослабел, что усилило влияние тарифного шока на конкурентоспособность других стран", - сказал Гуринша.
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сша, китай, европа, мвф, в мире
США, Китай, Европа, МВФ, В мире
Глобальная политика остается неопределенной из-за пошлин США, заявил МВФ

Экономист МВФ Гуринша назвал глобальную политику неопределенной из-за пошлин США

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. Импортные тарифы США, несмотря на частичную отмену новых пошлин и ослабление торговых разногласий с КНР, остаются на исторически высоком уровне, а глобальная торговая политика - крайне неопределенной, заявил во вторник главный экономист и директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша.
"Несмотря на позитивные сдвиги, пошлины остаются исторически высокими, а глобальная политика — крайне неопределенной", — сказал он на брифинге, отметив, что "лишь немногие страны достигли полноценных торговых соглашений".
По его словам, это "хрупкое смягчение напряженности" пока поддерживает устойчивость глобальной экономики, но сопровождается существенными искажениями.
Гуринша отметил, что перед лицом возможного роста пошлин в начале года экспорт в США резко ускорился. "Этот эффект предварительных поставок поддержал деловую активность в Европе и Азии", - подчеркнул экономист.
Он также указал, что доллар с января ослабел на 8%, усилив конкурентное давление на другие экономики. "Ранее страна, вводившая пошлины, наблюдала укрепление своей валюты, но теперь доллар ослабел, что усилило влияние тарифного шока на конкурентоспособность других стран", - сказал Гуринша.
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