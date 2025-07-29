https://ria.ru/20250729/mvf--2032159843.html

МВФ повысил прогноз роста мировой экономики до трех процентов в 2025 году

МВФ повысил прогноз роста мировой экономики до трех процентов в 2025 году - РИА Новости, 29.07.2025

МВФ повысил прогноз роста мировой экономики до трех процентов в 2025 году

Международный валютный фонд повысил прогноз роста мировой экономики до 3% в 2025 году и 3,1% в 2026 году, что на 0,2 и 0,1 процентного пункта, соответственно,... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T16:29:00+03:00

2025-07-29T16:29:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. Международный валютный фонд повысил прогноз роста мировой экономики до 3% в 2025 году и 3,1% в 2026 году, что на 0,2 и 0,1 процентного пункта, соответственно, выше апрельских оценок, следует из обнародованного доклада "Перспективы развития мировой экономики". "Прогноз глобального роста на 2025 год составляет 3%, а на 2026 год — 3,1%. Прогноз на 2025 год на 0,2 процентного пункта выше, чем в апрельском докладе WEO, а на 2026 год — на 0,1 процентного пункта выше", — говорится в документе. Как уточняет МВФ, повышение прогноза отражает "перенос экономической активности на более ранний период в ожидании повышения пошлин, более низкие, чем ожидалось ранее, средние эффективные тарифы США, улучшение финансовых условий, в том числе из-за ослабления доллара, а также бюджетное стимулирование в ряде крупных экономик".

https://ria.ru/20250729/mvf-2032159701.html

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