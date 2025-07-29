https://ria.ru/20250729/mvd-2032134814.html

В МВД напомнили о возможности абонента отказаться от СМС-рассылок

В МВД напомнили о возможности абонента отказаться от СМС-рассылок - РИА Новости, 29.07.2025

В МВД напомнили о возможности абонента отказаться от СМС-рассылок

В МВД напомнили о возможности абонента с 1 августа отказаться от любых массовых СМС-рассылок и тем самым защититься от мошенников, предупреждает управление по... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T14:42:00+03:00

2025-07-29T14:42:00+03:00

2025-07-29T14:42:00+03:00

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. В МВД напомнили о возможности абонента с 1 августа отказаться от любых массовых СМС-рассылок и тем самым защититься от мошенников, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "С 1 августа 2025 года вступает в силу закон, дополняющий федеральный закон "О связи". С этой даты каждый абонент вправе отказаться от любых массовых СМС‑рассылок или уведомлений, направив соответствующее заявление своему оператору связи через личный кабинет на сайте или мобильное приложение", - говорится в сообщении. В случае нарушения можно будет подать жалобу через специальный сервис на портале "Госуслуги". Это даст возможность быстро остановить навязчивые сообщения и защититься от мошенников, уверяют в ведомстве.

https://ria.ru/20250506/moshenniki-2015389361.html

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2025

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общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)