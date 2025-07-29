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В МВД раскрыли, как и где телефонные мошенники ищут дропперов - РИА Новости, 29.07.2025
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02:54 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/mvd-2032051820.html
В МВД раскрыли, как и где телефонные мошенники ищут дропперов
В МВД раскрыли, как и где телефонные мошенники ищут дропперов - РИА Новости, 29.07.2025
В МВД раскрыли, как и где телефонные мошенники ищут дропперов
Телефонные мошенники в поисках дропперов обещают гарантированный доход "на удаленке", а основной канал поиска - интернет, выяснило РИА Новости, ознакомившись с... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T02:54:00+03:00
2025-07-29T02:54:00+03:00
технологии
россия
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Телефонные мошенники в поисках дропперов обещают гарантированный доход "на удаленке", а основной канал поиска - интернет, выяснило РИА Новости, ознакомившись с материалами МВД. Так, по данным полиции, основной канал, через который телефонные мошенники находят себе сообщников-дропперов - интернет, соцсети, мессенджеры и электронная почта. Злоумышленники обещают стабильный доход без официального трудоустройства и "удаленку", а единственное требование к "сотруднику" - наличие банковской карты. В начале июля в России вступил в силу закон об уголовной ответственности за дропперство. Так, соучастникам мошенничества, которые за денежное вознаграждение передают свои карты, грозит до 3 лет лишения свободы, за приобретение карты для передачи её третьему лицу - до 6 лет со штрафом от 100 до 500 тысяч рублей. Дропперство - соучастие в схемах мошенников, которое выражается в содействии переводу и обналичиванию похищенных ими денег.
https://ria.ru/20250727/mvd-2031720096.html
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Новости
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РИА Новости
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технологии, россия, закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов
Технологии, Россия, Закон о штрафе за поиск в Сети экстремистских материалов
В МВД раскрыли, как и где телефонные мошенники ищут дропперов

МВД: телефонные мошенники ищут дропперов через интернет

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Телефонные мошенники в поисках дропперов обещают гарантированный доход "на удаленке", а основной канал поиска - интернет, выяснило РИА Новости, ознакомившись с материалами МВД.
Так, по данным полиции, основной канал, через который телефонные мошенники находят себе сообщников-дропперов - интернет, соцсети, мессенджеры и электронная почта.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
МВД рассказало, как определить звонок от мошенника
27 июля, 12:16
Злоумышленники обещают стабильный доход без официального трудоустройства и "удаленку", а единственное требование к "сотруднику" - наличие банковской карты.
В начале июля в России вступил в силу закон об уголовной ответственности за дропперство. Так, соучастникам мошенничества, которые за денежное вознаграждение передают свои карты, грозит до 3 лет лишения свободы, за приобретение карты для передачи её третьему лицу - до 6 лет со штрафом от 100 до 500 тысяч рублей.
Дропперство - соучастие в схемах мошенников, которое выражается в содействии переводу и обналичиванию похищенных ими денег.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
В полиции рассказали, сколько мошенники "платят" за лайки на маркетплейсах
27 июля, 02:02
 
ТехнологииРоссияЗакон о штрафе за поиск в Сети экстремистских материалов
 
 
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