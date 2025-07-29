https://ria.ru/20250729/muzh-2032150067.html

Бакальчук возглавит экспертную группу при совете директоров "М.Видео"

Бакальчук возглавит экспертную группу при совете директоров "М.Видео" - РИА Новости, 29.07.2025

Бакальчук возглавит экспертную группу при совете директоров "М.Видео"

Ритейлер "М.Видео-Эльдорадо" рассказал РИА Новости, что бывший муж основательницы Wildberries Татьяны Ким Владислав Бакальчук возглавит экспертную группу при... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T15:38:00+03:00

2025-07-29T15:38:00+03:00

2025-07-29T15:38:00+03:00

общество

владислав бакальчук

татьяна ким (бакальчук)

wildberries

м.видео

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Ритейлер "М.Видео-Эльдорадо" рассказал РИА Новости, что бывший муж основательницы Wildberries Татьяны Ким Владислав Бакальчук возглавит экспертную группу при совете директоров компании. "Мы подтверждаем информацию", - сообщили в компании, отвечая на вопрос, возглавит ли Бакальчук экспертную группу при совете директоров "М.Видео-Эльдорадо". Савеловский суд в апреле вынес в пользу основательницы Wildberries Татьяны Ким решение по разделу имущества с бывшим мужем Владиславом Бакальчуком. Как говорилось в сообщении объединенной компании Wildberries и Russ, 1-процентная доля в ООО "Вайлдберриз", которой владел Бакальчук, отошла Ким, она стала владельцем 100% компании. Бакальчук, в свою очередь, получил в собственность квартиру в Люберцах, земельный участок в Зарайске (Московская область), принадлежащие ему компании "Подольск Логистика" и "ВБ Девелопмент", а также средства, которые находятся на его персональных счетах. Также он должен выплатить бывшей супруге 217 миллионов рублей.

https://ria.ru/20250520/bakalchuk-2018103028.html

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общество, владислав бакальчук, татьяна ким (бакальчук), wildberries, м.видео