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Бакальчук возглавит экспертную группу при совете директоров "М.Видео" - РИА Новости, 29.07.2025
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15:38 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/muzh-2032150067.html
Бакальчук возглавит экспертную группу при совете директоров "М.Видео"
Бакальчук возглавит экспертную группу при совете директоров "М.Видео" - РИА Новости, 29.07.2025
Бакальчук возглавит экспертную группу при совете директоров "М.Видео"
Ритейлер "М.Видео-Эльдорадо" рассказал РИА Новости, что бывший муж основательницы Wildberries Татьяны Ким Владислав Бакальчук возглавит экспертную группу при... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T15:38:00+03:00
2025-07-29T15:38:00+03:00
общество
владислав бакальчук
татьяна ким (бакальчук)
wildberries
м.видео
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Ритейлер "М.Видео-Эльдорадо" рассказал РИА Новости, что бывший муж основательницы Wildberries Татьяны Ким Владислав Бакальчук возглавит экспертную группу при совете директоров компании. "Мы подтверждаем информацию", - сообщили в компании, отвечая на вопрос, возглавит ли Бакальчук экспертную группу при совете директоров "М.Видео-Эльдорадо". Савеловский суд в апреле вынес в пользу основательницы Wildberries Татьяны Ким решение по разделу имущества с бывшим мужем Владиславом Бакальчуком. Как говорилось в сообщении объединенной компании Wildberries и Russ, 1-процентная доля в ООО "Вайлдберриз", которой владел Бакальчук, отошла Ким, она стала владельцем 100% компании. Бакальчук, в свою очередь, получил в собственность квартиру в Люберцах, земельный участок в Зарайске (Московская область), принадлежащие ему компании "Подольск Логистика" и "ВБ Девелопмент", а также средства, которые находятся на его персональных счетах. Также он должен выплатить бывшей супруге 217 миллионов рублей.
https://ria.ru/20250520/bakalchuk-2018103028.html
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общество, владислав бакальчук, татьяна ким (бакальчук), wildberries, м.видео
Общество, Владислав Бакальчук, Татьяна Ким (Бакальчук), Wildberries, М.Видео
Бакальчук возглавит экспертную группу при совете директоров "М.Видео"

Владислав Бакальчук возглавит экспертную группу при совете директоров "М.Видео"

© Kadyrov_95/TelegramВладислав Бакальчук
Владислав Бакальчук - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© Kadyrov_95/Telegram
Владислав Бакальчук. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Ритейлер "М.Видео-Эльдорадо" рассказал РИА Новости, что бывший муж основательницы Wildberries Татьяны Ким Владислав Бакальчук возглавит экспертную группу при совете директоров компании.
"Мы подтверждаем информацию", - сообщили в компании, отвечая на вопрос, возглавит ли Бакальчук экспертную группу при совете директоров "М.Видео-Эльдорадо".
Савеловский суд в апреле вынес в пользу основательницы Wildberries Татьяны Ким решение по разделу имущества с бывшим мужем Владиславом Бакальчуком. Как говорилось в сообщении объединенной компании Wildberries и Russ, 1-процентная доля в ООО "Вайлдберриз", которой владел Бакальчук, отошла Ким, она стала владельцем 100% компании.
Бакальчук, в свою очередь, получил в собственность квартиру в Люберцах, земельный участок в Зарайске (Московская область), принадлежащие ему компании "Подольск Логистика" и "ВБ Девелопмент", а также средства, которые находятся на его персональных счетах. Также он должен выплатить бывшей супруге 217 миллионов рублей.
Владислав Бакальчук - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Бакальчук обжаловал решение по разделу имущества с Ким
20 мая, 17:40
 
ОбществоВладислав БакальчукТатьяна Ким (Бакальчук)WildberriesМ.Видео
 
 
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