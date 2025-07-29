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Почти 5 тысяч новгородских субъектов МСП работают в приоритетных отраслях
Почти 5 тысяч новгородских субъектов МСП работают в приоритетных отраслях - РИА Новости, 29.07.2025
Почти 5 тысяч новгородских субъектов МСП работают в приоритетных отраслях
В приоритетных отраслях экономики Новгородской области работают 4 828 индивидуальных предпринимателей (ИП) и юридических лиц, это 23% от общего числа субъектов... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T18:13:00+03:00
2025-07-29T18:13:00+03:00
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. В приоритетных отраслях экономики Новгородской области работают 4 828 индивидуальных предпринимателей (ИП) и юридических лиц, это 23% от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в регионе, сообщает пресс-служба министерства инвестиционной политики области. По словам главы ведомства Дениса Носачева, речь идет о таких сферах, как: обрабатывающие производства – 2037 субъектов МСП; гостиницы и предприятия общественного питания – 776 ИП и организаций; информация и связь, а также профессиональная, научная и техническая деятельность – 2015 субъектов МСП. "Тенденция активного развития перечисленных направлений наблюдается последние несколько лет. По данным налоговой службы, в 2024 году у таких МСП было порядка 16 тысяч сотрудников", - приводит пресс-служба слова Носачева. По данным ведомства, развитию такого бизнеса способствует государственная поддержка. Содействие оказывается в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , новгородская область
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Новгородская область
Почти 5 тысяч новгородских субъектов МСП работают в приоритетных отраслях
Более 20% новгородских субъектов МСП работают в приоритетных отраслях
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. В приоритетных отраслях экономики Новгородской области работают 4 828 индивидуальных предпринимателей (ИП) и юридических лиц, это 23% от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в регионе, сообщает пресс-служба министерства инвестиционной политики области.
По словам главы ведомства Дениса Носачева, речь идет о таких сферах, как: обрабатывающие производства – 2037 субъектов МСП; гостиницы и предприятия общественного питания – 776 ИП и организаций; информация и связь, а также профессиональная, научная и техническая деятельность – 2015 субъектов МСП.
"Тенденция активного развития перечисленных направлений наблюдается последние несколько лет. По данным налоговой службы, в 2024 году у таких МСП было порядка 16 тысяч сотрудников", - приводит пресс-служба слова Носачева.
По данным ведомства, развитию такого бизнеса способствует государственная поддержка. Содействие оказывается в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".