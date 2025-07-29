https://ria.ru/20250729/msp-2032196577.html

Почти 5 тысяч новгородских субъектов МСП работают в приоритетных отраслях

Почти 5 тысяч новгородских субъектов МСП работают в приоритетных отраслях - РИА Новости, 29.07.2025

Почти 5 тысяч новгородских субъектов МСП работают в приоритетных отраслях

В приоритетных отраслях экономики Новгородской области работают 4 828 индивидуальных предпринимателей (ИП) и юридических лиц, это 23% от общего числа субъектов... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T18:13:00+03:00

2025-07-29T18:13:00+03:00

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. В приоритетных отраслях экономики Новгородской области работают 4 828 индивидуальных предпринимателей (ИП) и юридических лиц, это 23% от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в регионе, сообщает пресс-служба министерства инвестиционной политики области. По словам главы ведомства Дениса Носачева, речь идет о таких сферах, как: обрабатывающие производства – 2037 субъектов МСП; гостиницы и предприятия общественного питания – 776 ИП и организаций; информация и связь, а также профессиональная, научная и техническая деятельность – 2015 субъектов МСП. "Тенденция активного развития перечисленных направлений наблюдается последние несколько лет. По данным налоговой службы, в 2024 году у таких МСП было порядка 16 тысяч сотрудников", - приводит пресс-служба слова Носачева. По данным ведомства, развитию такого бизнеса способствует государственная поддержка. Содействие оказывается в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

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