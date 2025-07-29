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Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 29.07.2025
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07:52 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/moskvichi-2032064395.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 29.07.2025
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Погода без осадков ожидается в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс 31 градуса, что выше климатической нормы на пять-шесть градусов, сообщил РИА Новости РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T07:52:00+03:00
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москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Погода без осадков ожидается в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс 31 градуса, что выше климатической нормы на пять-шесть градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня больших изменений в атмосфере над столицей не произойдет. Регион останется на периферии обширного антициклона с востока, поэтому - переменная облачность, без осадков. В Москве плюс 29 - плюс 31, в Подмосковье от плюс 27 до плюс 32 градусов. Такие температуры на пять-шесть градусов выше климатической нормы", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что будет дуть восточный ветер со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление остается в норме: в течение дня показания барометров будут меняться мало и составят 746 миллиметров ртутного столба.
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москва
московская область (подмосковье)
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москва, московская область (подмосковье), михаил леус
Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
Москвичам рассказали о погоде во вторник

Леус: в Москве во вторник ожидается до плюс 31 градуса

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЛюди идут по Никольской улице в Москве
Люди идут по Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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Люди идут по Никольской улице в Москве . Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Погода без осадков ожидается в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс 31 градуса, что выше климатической нормы на пять-шесть градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня больших изменений в атмосфере над столицей не произойдет. Регион останется на периферии обширного антициклона с востока, поэтому - переменная облачность, без осадков. В Москве плюс 29 - плюс 31, в Подмосковье от плюс 27 до плюс 32 градусов. Такие температуры на пять-шесть градусов выше климатической нормы", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что будет дуть восточный ветер со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление остается в норме: в течение дня показания барометров будут меняться мало и составят 746 миллиметров ртутного столба.
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