https://ria.ru/20250729/moskvichi-2032064395.html

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 29.07.2025

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Погода без осадков ожидается в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс 31 градуса, что выше климатической нормы на пять-шесть градусов, сообщил РИА Новости РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T07:52:00+03:00

2025-07-29T07:52:00+03:00

2025-07-29T07:52:00+03:00

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Погода без осадков ожидается в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс 31 градуса, что выше климатической нормы на пять-шесть градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня больших изменений в атмосфере над столицей не произойдет. Регион останется на периферии обширного антициклона с востока, поэтому - переменная облачность, без осадков. В Москве плюс 29 - плюс 31, в Подмосковье от плюс 27 до плюс 32 градусов. Такие температуры на пять-шесть градусов выше климатической нормы", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что будет дуть восточный ветер со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление остается в норме: в течение дня показания барометров будут меняться мало и составят 746 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20240916/pogoda-1972892237.html

москва

московская область (подмосковье)

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2025

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москва, московская область (подмосковье), михаил леус