https://ria.ru/20250729/moskva-2032241958.html

В Москве на территории школы загорелись строительные бытовки

В Москве на территории школы загорелись строительные бытовки - РИА Новости, 29.07.2025

В Москве на территории школы загорелись строительные бытовки

Строительные бытовки загорелись на территории реконструируемой школы на северо-востоке Москвы, пожар локализован на 40 "квадратах", сообщили в столичном главке... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T22:28:00+03:00

2025-07-29T22:28:00+03:00

2025-07-29T22:28:00+03:00

происшествия

россия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949649982_0:318:2782:1883_1920x0_80_0_0_7c0349895419dd2a3c5a897db72de71f.jpg

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Строительные бытовки загорелись на территории реконструируемой школы на северо-востоке Москвы, пожар локализован на 40 "квадратах", сообщили в столичном главке МЧС РФ. "Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар на северо-востоке Москвы. В Ясном проезде произошло возгорание 4 строительных бытовок на территории реконструируемой школы. Огнеборцы МЧС России оперативно локализовали пожар на площади 40 квадратных метров. Проводятся работы по полной ликвидации возгорания", - говорится в Telegram-канале ведомства. Уточняется, что на месте работают 34 сотрудника и десять единиц техники МЧС России. Информации о пострадавших не поступало.

https://ria.ru/20250529/krysha--2019773136.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)