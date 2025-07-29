https://ria.ru/20250729/moskva-2032241958.html
В Москве на территории школы загорелись строительные бытовки
В Москве на территории школы загорелись строительные бытовки - РИА Новости, 29.07.2025
В Москве на территории школы загорелись строительные бытовки
Строительные бытовки загорелись на территории реконструируемой школы на северо-востоке Москвы, пожар локализован на 40 "квадратах", сообщили в столичном главке... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T22:28:00+03:00
2025-07-29T22:28:00+03:00
2025-07-29T22:28:00+03:00
происшествия
россия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949649982_0:318:2782:1883_1920x0_80_0_0_7c0349895419dd2a3c5a897db72de71f.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Строительные бытовки загорелись на территории реконструируемой школы на северо-востоке Москвы, пожар локализован на 40 "квадратах", сообщили в столичном главке МЧС РФ. "Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар на северо-востоке Москвы. В Ясном проезде произошло возгорание 4 строительных бытовок на территории реконструируемой школы. Огнеборцы МЧС России оперативно локализовали пожар на площади 40 квадратных метров. Проводятся работы по полной ликвидации возгорания", - говорится в Telegram-канале ведомства. Уточняется, что на месте работают 34 сотрудника и десять единиц техники МЧС России. Информации о пострадавших не поступало.
https://ria.ru/20250529/krysha--2019773136.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949649982_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_aadf7e795db72b54d24b9cb140670846.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве на территории школы загорелись строительные бытовки
На северо-востоке Москвы загорелись бытовки на территории реконструируемой школы