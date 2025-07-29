https://ria.ru/20250729/moskva-2032108250.html
Россия заинтересована в нормализации отношений с США, заявил Песков
Россия заинтересована в нормализации отношений с США, заявил Песков - РИА Новости, 29.07.2025
Россия заинтересована в нормализации отношений с США, заявил Песков
Москва заинтересована в нормализации отношений с Вашингтоном, но для этого нужны импульсы с двух сторон заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T12:50:00+03:00
2025-07-29T12:50:00+03:00
2025-07-29T12:50:00+03:00
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Москва заинтересована в нормализации отношений с Вашингтоном, но для этого нужны импульсы с двух сторон заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Конечно, хотелось бы видеть большую динамику, мы в этом заинтересованы. Но здесь для того, чтобы продвигаться, нужны импульсы с двух сторон", - сказал Песков журналистам, говоря о процессе нормализации отношений РФ и США.
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в мире, россия, москва, вашингтон (штат), дмитрий песков
В мире, Россия, Москва, Вашингтон (штат), Дмитрий Песков
Россия заинтересована в нормализации отношений с США, заявил Песков
Песков: для нормализации отношений России и США нужны импульсы с двух сторон