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В Шереметьево приземлился рейс из Пхеньяна - РИА Новости, 29.07.2025
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11:43 29.07.2025 (обновлено: 11:46 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/moskva-2032097178.html
В Шереметьево приземлился рейс из Пхеньяна
В Шереметьево приземлился рейс из Пхеньяна - РИА Новости, 29.07.2025
В Шереметьево приземлился рейс из Пхеньяна
Первый прямой авиарейс из Пхеньяна приземлился в московском аэропорту "Шереметьево", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T11:43:00+03:00
2025-07-29T11:46:00+03:00
россия
кндр (северная корея)
пхеньян
александр козлов (глава минприроды)
шереметьево (аэропорт)
boeing 777-200
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Первый прямой авиарейс из Пхеньяна приземлился в московском аэропорту "Шереметьево", передает корреспондент РИА Новости.Перелет осуществляет авикомпания Nordwind ("Северный ветер") на самолете Boeing 777-200ER вместимостью 440 пассажиров.Время в пути составило около 8 часов.Старт прямому авиасообщению между столицами РФ и КНДР был дан в воскресенье. Самолет вылетел из аэропорта "Шереметьево" в воскресенье 19.30 мск и приземлился в северокорейской столице 28 июля в 9.30 утра по местному времени. Полет был совершен на том же самолете.В аэропорту Пхеньяна рейс встречали торжественно, российской делегации во главе с сопредседателем с российской стороны межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и КНДР, министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым и всем членам экипажа вручили цветы.Самолет был полностью заполнен. Большинство пассажиров - граждане КНДР. Среди российских пассажиров был атташе посольства России в КНДР Матвей Кривошеев, который напомнил, что прямого авиасообщения между Пхеньяном и Москвой не было почти 30 лет."Была проделана огромная, титаническая работа со стороны и корейских товарищей, и наших российских коллег. Я как представитель посольства могу сказать, что нам очень приятно видеть результат нашей совместной работы. Мы уверены, что данный рейс будет пользоваться спросом как со стороны российских туристов, так и со стороны корейских товарищей", - сказал он РИА Новости.Кривошеев также отметил, что в последнее время значительно увеличился делегационный обмен между Россией и КНДР."И такое прямое сообщение между странами сильно упростит наше взаимодействие, на мой взгляд", - добавил он.Подобные полеты предполагается осуществлять с частотой раз в месяц.
https://ria.ru/20250728/kndr-2031824726.html
россия
кндр (северная корея)
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россия, кндр (северная корея), пхеньян, александр козлов (глава минприроды), шереметьево (аэропорт), boeing 777-200
Россия, КНДР (Северная Корея), Пхеньян, Александр Козлов (глава Минприроды), Шереметьево (аэропорт), Boeing 777-200
В Шереметьево приземлился рейс из Пхеньяна

Первый прямой авиарейс из Пхеньяна в Москву приземлился в Шереметьево

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 777, совершивший рейс Пхеньян-Москва, в аэропорту Шереметьево
Самолет Boeing 777, совершивший рейс Пхеньян-Москва, в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолет Boeing 777, совершивший рейс Пхеньян-Москва, в аэропорту Шереметьево
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Первый прямой авиарейс из Пхеньяна приземлился в московском аэропорту "Шереметьево", передает корреспондент РИА Новости.
Перелет осуществляет авикомпания Nordwind ("Северный ветер") на самолете Boeing 777-200ER вместимостью 440 пассажиров.
Время в пути составило около 8 часов.
Старт прямому авиасообщению между столицами РФ и КНДР был дан в воскресенье. Самолет вылетел из аэропорта "Шереметьево" в воскресенье 19.30 мск и приземлился в северокорейской столице 28 июля в 9.30 утра по местному времени. Полет был совершен на том же самолете.
В аэропорту Пхеньяна рейс встречали торжественно, российской делегации во главе с сопредседателем с российской стороны межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и КНДР, министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым и всем членам экипажа вручили цветы.
Самолет был полностью заполнен. Большинство пассажиров - граждане КНДР. Среди российских пассажиров был атташе посольства России в КНДР Матвей Кривошеев, который напомнил, что прямого авиасообщения между Пхеньяном и Москвой не было почти 30 лет.
"Была проделана огромная, титаническая работа со стороны и корейских товарищей, и наших российских коллег. Я как представитель посольства могу сказать, что нам очень приятно видеть результат нашей совместной работы. Мы уверены, что данный рейс будет пользоваться спросом как со стороны российских туристов, так и со стороны корейских товарищей", - сказал он РИА Новости.
Кривошеев также отметил, что в последнее время значительно увеличился делегационный обмен между Россией и КНДР.
"И такое прямое сообщение между странами сильно упростит наше взаимодействие, на мой взгляд", - добавил он.
Подобные полеты предполагается осуществлять с частотой раз в месяц.
Прибытие первого прямого авиарейса из Москвы в Пхеньян - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
В КНДР отметили важность прямых авиарейсов Москва-Пхеньян
28 июля, 05:32
 
РоссияКНДР (Северная Корея)ПхеньянАлександр Козлов (глава Минприроды)Шереметьево (аэропорт)Boeing 777-200
 
 
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