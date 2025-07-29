https://ria.ru/20250729/moskva-2032097178.html

В Шереметьево приземлился рейс из Пхеньяна

В Шереметьево приземлился рейс из Пхеньяна - РИА Новости, 29.07.2025

В Шереметьево приземлился рейс из Пхеньяна

Первый прямой авиарейс из Пхеньяна приземлился в московском аэропорту "Шереметьево", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T11:43:00+03:00

2025-07-29T11:43:00+03:00

2025-07-29T11:46:00+03:00

россия

кндр (северная корея)

пхеньян

александр козлов (глава минприроды)

шереметьево (аэропорт)

boeing 777-200

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032097884_0:85:3490:2048_1920x0_80_0_0_337e19135f7078e7ab620e2456a3c3d4.jpg

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Первый прямой авиарейс из Пхеньяна приземлился в московском аэропорту "Шереметьево", передает корреспондент РИА Новости.Перелет осуществляет авикомпания Nordwind ("Северный ветер") на самолете Boeing 777-200ER вместимостью 440 пассажиров.Время в пути составило около 8 часов.Старт прямому авиасообщению между столицами РФ и КНДР был дан в воскресенье. Самолет вылетел из аэропорта "Шереметьево" в воскресенье 19.30 мск и приземлился в северокорейской столице 28 июля в 9.30 утра по местному времени. Полет был совершен на том же самолете.В аэропорту Пхеньяна рейс встречали торжественно, российской делегации во главе с сопредседателем с российской стороны межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и КНДР, министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым и всем членам экипажа вручили цветы.Самолет был полностью заполнен. Большинство пассажиров - граждане КНДР. Среди российских пассажиров был атташе посольства России в КНДР Матвей Кривошеев, который напомнил, что прямого авиасообщения между Пхеньяном и Москвой не было почти 30 лет."Была проделана огромная, титаническая работа со стороны и корейских товарищей, и наших российских коллег. Я как представитель посольства могу сказать, что нам очень приятно видеть результат нашей совместной работы. Мы уверены, что данный рейс будет пользоваться спросом как со стороны российских туристов, так и со стороны корейских товарищей", - сказал он РИА Новости.Кривошеев также отметил, что в последнее время значительно увеличился делегационный обмен между Россией и КНДР."И такое прямое сообщение между странами сильно упростит наше взаимодействие, на мой взгляд", - добавил он.Подобные полеты предполагается осуществлять с частотой раз в месяц.

https://ria.ru/20250728/kndr-2031824726.html

россия

кндр (северная корея)

пхеньян

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, кндр (северная корея), пхеньян, александр козлов (глава минприроды), шереметьево (аэропорт), boeing 777-200