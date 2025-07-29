https://ria.ru/20250729/moskva-2032097178.html
В Шереметьево приземлился рейс из Пхеньяна
В Шереметьево приземлился рейс из Пхеньяна - РИА Новости, 29.07.2025
В Шереметьево приземлился рейс из Пхеньяна
Первый прямой авиарейс из Пхеньяна приземлился в московском аэропорту "Шереметьево", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T11:43:00+03:00
2025-07-29T11:43:00+03:00
2025-07-29T11:46:00+03:00
россия
кндр (северная корея)
пхеньян
александр козлов (глава минприроды)
шереметьево (аэропорт)
boeing 777-200
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032097884_0:85:3490:2048_1920x0_80_0_0_337e19135f7078e7ab620e2456a3c3d4.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Первый прямой авиарейс из Пхеньяна приземлился в московском аэропорту "Шереметьево", передает корреспондент РИА Новости.Перелет осуществляет авикомпания Nordwind ("Северный ветер") на самолете Boeing 777-200ER вместимостью 440 пассажиров.Время в пути составило около 8 часов.Старт прямому авиасообщению между столицами РФ и КНДР был дан в воскресенье. Самолет вылетел из аэропорта "Шереметьево" в воскресенье 19.30 мск и приземлился в северокорейской столице 28 июля в 9.30 утра по местному времени. Полет был совершен на том же самолете.В аэропорту Пхеньяна рейс встречали торжественно, российской делегации во главе с сопредседателем с российской стороны межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и КНДР, министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым и всем членам экипажа вручили цветы.Самолет был полностью заполнен. Большинство пассажиров - граждане КНДР. Среди российских пассажиров был атташе посольства России в КНДР Матвей Кривошеев, который напомнил, что прямого авиасообщения между Пхеньяном и Москвой не было почти 30 лет."Была проделана огромная, титаническая работа со стороны и корейских товарищей, и наших российских коллег. Я как представитель посольства могу сказать, что нам очень приятно видеть результат нашей совместной работы. Мы уверены, что данный рейс будет пользоваться спросом как со стороны российских туристов, так и со стороны корейских товарищей", - сказал он РИА Новости.Кривошеев также отметил, что в последнее время значительно увеличился делегационный обмен между Россией и КНДР."И такое прямое сообщение между странами сильно упростит наше взаимодействие, на мой взгляд", - добавил он.Подобные полеты предполагается осуществлять с частотой раз в месяц.
https://ria.ru/20250728/kndr-2031824726.html
россия
кндр (северная корея)
пхеньян
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032097884_759:0:3490:2048_1920x0_80_0_0_3b4ef6f28238c76c3892030b77914091.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кндр (северная корея), пхеньян, александр козлов (глава минприроды), шереметьево (аэропорт), boeing 777-200
Россия, КНДР (Северная Корея), Пхеньян, Александр Козлов (глава Минприроды), Шереметьево (аэропорт), Boeing 777-200
В Шереметьево приземлился рейс из Пхеньяна
Первый прямой авиарейс из Пхеньяна в Москву приземлился в Шереметьево
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Первый прямой авиарейс из Пхеньяна приземлился в московском аэропорту "Шереметьево", передает корреспондент РИА Новости.
Перелет осуществляет авикомпания Nordwind ("Северный ветер") на самолете Boeing 777-200
ER вместимостью 440 пассажиров.
Время в пути составило около 8 часов.
Старт прямому авиасообщению между столицами РФ и КНДР был дан в воскресенье. Самолет вылетел из аэропорта "Шереметьево" в воскресенье 19.30 мск и приземлился в северокорейской столице 28 июля в 9.30 утра по местному времени. Полет был совершен на том же самолете.
В аэропорту Пхеньяна рейс встречали торжественно, российской делегации во главе с сопредседателем с российской стороны межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и КНДР, министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым и всем членам экипажа вручили цветы.
Самолет был полностью заполнен. Большинство пассажиров - граждане КНДР. Среди российских пассажиров был атташе посольства России в КНДР Матвей Кривошеев, который напомнил, что прямого авиасообщения между Пхеньяном и Москвой не было почти 30 лет.
"Была проделана огромная, титаническая работа со стороны и корейских товарищей, и наших российских коллег. Я как представитель посольства могу сказать, что нам очень приятно видеть результат нашей совместной работы. Мы уверены, что данный рейс будет пользоваться спросом как со стороны российских туристов, так и со стороны корейских товарищей", - сказал он РИА Новости.
Кривошеев также отметил, что в последнее время значительно увеличился делегационный обмен между Россией
и КНДР
.
"И такое прямое сообщение между странами сильно упростит наше взаимодействие, на мой взгляд", - добавил он.
Подобные полеты предполагается осуществлять с частотой раз в месяц.