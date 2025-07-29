https://ria.ru/20250729/moskva-2032047029.html

В Москве задержали трех юношей, снявших провокационное видео в храме

В Москве задержали трех юношей, снявших провокационное видео в храме - РИА Новости, 29.07.2025

В Москве задержали трех юношей, снявших провокационное видео в храме

Трое юношей, двое из которых несовершеннолетние, снявшие провокационное видео в монастыре в Москве, доставлены в отдел полиции, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T00:27:00+03:00

2025-07-29T00:27:00+03:00

2025-07-29T00:27:00+03:00

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Трое юношей, двое из которых несовершеннолетние, снявшие провокационное видео в монастыре в Москве, доставлены в отдел полиции, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по столице. Ранее в социальных сетях стали распространяться видеозаписи, на которых группа мужчин, переодетых в женщин (движение ЛГБТ* признано в РФ экстремистским и запрещено), насмехаются над прихожанами храма, а также называют "сатанистом" встреченного священника. Как выяснило РИА Новости, это произошло в столичном Сретенском монастыре. "Полицейскими установлено, что событие произошло 18 июля. Сотрудники установили местонахождение и доставили в территориальный отдел трех молодых людей, двое из которых несовершеннолетние", - сказали в ведомстве. Как сообщили в пресс-службе, в отношении двух фигурантов полицейские составили административный материал по статье о "пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения". В отношении третьего участника материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних, добавили в полиции. "Кроме того, проводится проверка на предмет наличия в действиях указанных лиц состава преступления… "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий" и состава административного правонарушения … "Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях", - заключили в ведомстве.* Движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено на территории России

https://ria.ru/20250524/politsija-2018874059.html

https://ria.ru/20250501/reyd-2014525004.html

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происшествия, москва, россия