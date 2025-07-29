https://ria.ru/20250729/moskva-2032044797.html

Ефимов: в 2025 году Москва получила более 60 тысяч заявок в сфере имущества

Ефимов: в 2025 году Москва получила более 60 тысяч заявок в сфере имущества - РИА Новости, 29.07.2025

Ефимов: в 2025 году Москва получила более 60 тысяч заявок в сфере имущества

В первом полугодии граждане и компании обратились к властям Москвы за получением госуслуг в сфере недвижимости более 60 тысяч раз, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T11:12:00+03:00

2025-07-29T11:12:00+03:00

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москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. В первом полугодии граждане и компании обратились к властям Москвы за получением госуслуг в сфере недвижимости более 60 тысяч раз, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С января по июнь 2025 года физические и юридические лица обратились за получением госуслуг 61,9 тысячи раз. Более 45 тысяч заявок были поданы в электронном формате", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Чаще всего в этом году граждане и юрлица обращались, чтобы присвоить или изменить адреса объектов недвижимости. Власти получили более 9,4 тысячи таких заявок, говорится в сообщении пресс-службы. Около 4,2 тысячи обращений были связаны с арендой земельных участков, 2,7 тысячи обращений – с выдачей копий правоудостоверяющих документов.Кроме того, жители Москвы направили более 32 тысяч заявок на получение услуг в жилищной сфере. Из них 12 тысяч раз запросили справки и копии архивных документов на жилье. Также 11 тысяч обращений касались договоров соцнайма, а 6,5 тысяч – приватизации жилья, уточнили в градкомплексе.В Москве получить государственные услуги в сфере имущества можно онлайн. Так, запросить документы, заключить договор, провести другие операции с недвижимостью и землей можно через портал mos.ru.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы