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Ефимов: в 2025 году Москва получила более 60 тысяч заявок в сфере имущества - РИА Новости, 29.07.2025
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11:12 29.07.2025 (обновлено: 11:15 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/moskva-2032044797.html
Ефимов: в 2025 году Москва получила более 60 тысяч заявок в сфере имущества
Ефимов: в 2025 году Москва получила более 60 тысяч заявок в сфере имущества - РИА Новости, 29.07.2025
Ефимов: в 2025 году Москва получила более 60 тысяч заявок в сфере имущества
В первом полугодии граждане и компании обратились к властям Москвы за получением госуслуг в сфере недвижимости более 60 тысяч раз, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T11:12:00+03:00
2025-07-29T11:15:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. В первом полугодии граждане и компании обратились к властям Москвы за получением госуслуг в сфере недвижимости более 60 тысяч раз, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С января по июнь 2025 года физические и юридические лица обратились за получением госуслуг 61,9 тысячи раз. Более 45 тысяч заявок были поданы в электронном формате", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Чаще всего в этом году граждане и юрлица обращались, чтобы присвоить или изменить адреса объектов недвижимости. Власти получили более 9,4 тысячи таких заявок, говорится в сообщении пресс-службы. Около 4,2 тысячи обращений были связаны с арендой земельных участков, 2,7 тысячи обращений – с выдачей копий правоудостоверяющих документов.Кроме того, жители Москвы направили более 32 тысяч заявок на получение услуг в жилищной сфере. Из них 12 тысяч раз запросили справки и копии архивных документов на жилье. Также 11 тысяч обращений касались договоров соцнайма, а 6,5 тысяч – приватизации жилья, уточнили в градкомплексе.В Москве получить государственные услуги в сфере имущества можно онлайн. Так, запросить документы, заключить договор, провести другие операции с недвижимостью и землей можно через портал mos.ru.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в 2025 году Москва получила более 60 тысяч заявок в сфере имущества

Ефимов: в 2025 году власти Москвы получили 60 тысяч заявок в сфере имущества

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. В первом полугодии граждане и компании обратились к властям Москвы за получением госуслуг в сфере недвижимости более 60 тысяч раз, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С января по июнь 2025 года физические и юридические лица обратились за получением госуслуг 61,9 тысячи раз. Более 45 тысяч заявок были поданы в электронном формате", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Чаще всего в этом году граждане и юрлица обращались, чтобы присвоить или изменить адреса объектов недвижимости. Власти получили более 9,4 тысячи таких заявок, говорится в сообщении пресс-службы. Около 4,2 тысячи обращений были связаны с арендой земельных участков, 2,7 тысячи обращений – с выдачей копий правоудостоверяющих документов.
Кроме того, жители Москвы направили более 32 тысяч заявок на получение услуг в жилищной сфере. Из них 12 тысяч раз запросили справки и копии архивных документов на жилье. Также 11 тысяч обращений касались договоров соцнайма, а 6,5 тысяч – приватизации жилья, уточнили в градкомплексе.
В Москве получить государственные услуги в сфере имущества можно онлайн. Так, запросить документы, заключить договор, провести другие операции с недвижимостью и землей можно через портал mos.ru.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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