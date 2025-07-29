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В Молдавии обвинили власти в перекраивании конституции - РИА Новости, 29.07.2025
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09:31 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/molldaviya-2032073455.html
В Молдавии обвинили власти в перекраивании конституции
В Молдавии обвинили власти в перекраивании конституции - РИА Новости, 29.07.2025
В Молдавии обвинили власти в перекраивании конституции
Власти Молдавии перекраивают конституцию, следуя своим политическим интересам, противоречащим воле значительной части народа, заявляет оппозиционная партия... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T09:31:00+03:00
2025-07-29T09:31:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
евгения гуцул
евросоюз
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КИШИНЕВ, 29 июл — РИА Новости. Власти Молдавии перекраивают конституцию, следуя своим политическим интересам, противоречащим воле значительной части народа, заявляет оппозиционная партия социалистов. Во вторник, 29 июля, в республике отмечают День Конституции. В этот день 31 год назад был принят основной закон молдавского государства. Конституция закрепила статус Молдавии как нейтрального, суверенного и многонационального государства. "К сожалению, в последние годы Конституция подвергается политически мотивированным и односторонним изменениям, противоречащим как духу закона, так и воле значительной части народа, когда власти страны под желтым флагом ПДС (желтый - символический цвет правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) предпринимают попытки перекроить Основной закон, разрушить незыблемость конституционных принципов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале партии. Социалисты отмечают, что вопреки юридическим и историческим реалиям, без всенародного обсуждения, словосочетание "молдавский язык" в тексте конституции было заменено на "румынский язык", также в основной закон были внесены изменения на основе "так называемого конституционного референдума" о европейской интеграции, который "даже в условиях сильного административного ресурса и пропаганды не был поддержан большинством граждан в стране". "Более того, сегодня мы видим все более явные посягательства продажной власти ПДС на нейтралитет и суверенитет нашей страны. Партия социалистов Республики Молдова категорически осуждает преступные манипуляции с основным законом. Конституция - это не инструмент политических игр, а основа государственности", - поясняется в сообщении. Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре 2024 года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250728/moldavija-2031994343.html
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в мире, молдавия, кишинев, евгения гуцул, евросоюз
В мире, Молдавия, Кишинев, Евгения Гуцул, Евросоюз
В Молдавии обвинили власти в перекраивании конституции

Социалисты в Молдавии раскритиковали изменения в конституции в интересах властей

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 29 июл — РИА Новости. Власти Молдавии перекраивают конституцию, следуя своим политическим интересам, противоречащим воле значительной части народа, заявляет оппозиционная партия социалистов.
Во вторник, 29 июля, в республике отмечают День Конституции. В этот день 31 год назад был принят основной закон молдавского государства. Конституция закрепила статус Молдавии как нейтрального, суверенного и многонационального государства.
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"К сожалению, в последние годы Конституция подвергается политически мотивированным и односторонним изменениям, противоречащим как духу закона, так и воле значительной части народа, когда власти страны под желтым флагом ПДС (желтый - символический цвет правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) предпринимают попытки перекроить Основной закон, разрушить незыблемость конституционных принципов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале партии.
Социалисты отмечают, что вопреки юридическим и историческим реалиям, без всенародного обсуждения, словосочетание "молдавский язык" в тексте конституции было заменено на "румынский язык", также в основной закон были внесены изменения на основе "так называемого конституционного референдума" о европейской интеграции, который "даже в условиях сильного административного ресурса и пропаганды не был поддержан большинством граждан в стране".
"Более того, сегодня мы видим все более явные посягательства продажной власти ПДС на нейтралитет и суверенитет нашей страны. Партия социалистов Республики Молдова категорически осуждает преступные манипуляции с основным законом. Конституция - это не инструмент политических игр, а основа государственности", - поясняется в сообщении.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре 2024 года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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