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Отстранение "Молдовагаза" от поставок может быть аферой, считает эксперт - РИА Новости, 29.07.2025
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17:42 29.07.2025 (обновлено: 17:44 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/moldaviya-2032183450.html
Отстранение "Молдовагаза" от поставок может быть аферой, считает эксперт
Отстранение "Молдовагаза" от поставок может быть аферой, считает эксперт - РИА Новости, 29.07.2025
Отстранение "Молдовагаза" от поставок может быть аферой, считает эксперт
Отстранение компании "Молдовагаз" от поставок газа в Молдавии может указывать на аферу, заявил РИА Новости молдавский политолог Александр Кориненко. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T17:42:00+03:00
2025-07-29T17:44:00+03:00
молдавия
европа
молдовагаз
в мире
природный газ
энергетика
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КИШИНЕВ, 29 июл — РИА Новости. Отстранение компании "Молдовагаз" от поставок газа в Молдавии может указывать на аферу, заявил РИА Новости молдавский политолог Александр Кориненко. Молдавское национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) в мае назначило местную компанию Energocom поставщиком газа в республике на тот случай, если "Молдовагаз" не сможет выполнить необходимые для сохранения лицензии условия, а именно - не завершит процедуру отделения газотранспортной дочерней компании "Молдоватрансгаз" до 31 июля 2025 года. В середине июня парламент Молдавии в первом чтении принял законопроект о предоставлении государственных гарантий по кредиту в сумме 400 миллионов евро для закупки газа, который Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит госкомпании Energocom. Во вторник премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что поставкой газа потребителям с августа вместо российско-молдавской компании "Молдовагаз" займется госкомпания Energocom. "Новость не новая. Еще весной сказали о том, что будет компания Energocom. Но очень странно, что правительство отдает всю энергетическую безопасность страны в одни руки. Очень много непонятных вещей, особенно, когда многие контракты Energocom засекречены, и общественность не знает, как тратятся их налоги. Нет смысла менять компанию, которая хорошо работает и в принципе выполняет свои обязательства как перед государством, так и перед конечными потребителями, перед поставщиками, я не слышал каких-то нареканий, и просто передать все другой компании, потому что правительство так хочет. Это вещь не совсем нормальная, на мой взгляд", - сказал Кориненко. Эксперт отметил, что власти республики представляют свои действия как попытку обрести энергетическую независимость от Российской Федерации, но при этом компания Energocom берет кредит для закупки газа на зиму в размере 400 миллионов евро у Европейского Союза под государственные гарантии, что, по его мнению, очень настораживает. "Я не понимаю смысла. Если "Молдовагаз" способен закупать без кредитов, то зачем передавать все компании Energocom, которая вынуждена брать кредит под государственные гарантии, то есть это гарантии за счет наших с вами налогов и государство гарантирует возвращение этих средств кредитору. И не зря эксперты в энергетической сфере говорят, что это может стать аферой и эти 400 миллионов евро еще повесят на налогоплательщиков к тому миллиарду, который уплыл в 2014 году из банковской системы Молдовы. Так может и из энергетической системы он уплыть", - пояснил Кориненко. "Молдовагаз" является оператором газотранспортной системы Молдавии. "Газпром" владеет 50% (плюс 1) акций компании, правительство Молдавии - 35,33%, администрация Приднестровья - 13,44%. Осенью 2023 года ГТС Молдавии была на пять лет передана в управление оператору Vestmoldtransgaz (75% у румынского "Трансгаза", 25% - у ЕБРР) в рамках обязательств страны по третьему энергетическому пакету Евросоюза. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу обеспечением Молдавии голубым топливом занимается госкомпания Energocom. При этом информация о том, у кого закупается газ, а также по какой цене, является засекреченной, она становится известна потребителям только после того, как заключается очередной контракт. Оппозиция в Молдавии уже поднимала вопрос о необходимости заслушать в парламенте министра энергетики Дорина Жунгиету и руководство Национального агентства по регулированию в энергетике в связи с сокрытием цен на закупку газа, однако большинство в лице правящей партии "Действие и солидарность" не поддержало подобную инициативу.
https://ria.ru/20250621/shor-2024445011.html
https://ria.ru/20250618/gosduma-2023718109.html
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молдавия, европа, молдовагаз, в мире, природный газ, энергетика
Молдавия, Европа, Молдовагаз, В мире, Природный газ, Энергетика
Отстранение "Молдовагаза" от поставок может быть аферой, считает эксперт

Политолог Кориненко: отстранение Молдовагаза от поставок может говорить об афере

© Sputnik / Mihai CarausЛоготип компании "Молдовагаз"
Логотип компании Молдовагаз - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© Sputnik / Mihai Caraus
Логотип компании "Молдовагаз" . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 29 июл — РИА Новости. Отстранение компании "Молдовагаз" от поставок газа в Молдавии может указывать на аферу, заявил РИА Новости молдавский политолог Александр Кориненко.
Молдавское национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) в мае назначило местную компанию Energocom поставщиком газа в республике на тот случай, если "Молдовагаз" не сможет выполнить необходимые для сохранения лицензии условия, а именно - не завершит процедуру отделения газотранспортной дочерней компании "Молдоватрансгаз" до 31 июля 2025 года. В середине июня парламент Молдавии в первом чтении принял законопроект о предоставлении государственных гарантий по кредиту в сумме 400 миллионов евро для закупки газа, который Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит госкомпании Energocom. Во вторник премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что поставкой газа потребителям с августа вместо российско-молдавской компании "Молдовагаз" займется госкомпания Energocom.
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"Новость не новая. Еще весной сказали о том, что будет компания Energocom. Но очень странно, что правительство отдает всю энергетическую безопасность страны в одни руки. Очень много непонятных вещей, особенно, когда многие контракты Energocom засекречены, и общественность не знает, как тратятся их налоги. Нет смысла менять компанию, которая хорошо работает и в принципе выполняет свои обязательства как перед государством, так и перед конечными потребителями, перед поставщиками, я не слышал каких-то нареканий, и просто передать все другой компании, потому что правительство так хочет. Это вещь не совсем нормальная, на мой взгляд", - сказал Кориненко.
Эксперт отметил, что власти республики представляют свои действия как попытку обрести энергетическую независимость от Российской Федерации, но при этом компания Energocom берет кредит для закупки газа на зиму в размере 400 миллионов евро у Европейского Союза под государственные гарантии, что, по его мнению, очень настораживает.
"Я не понимаю смысла. Если "Молдовагаз" способен закупать без кредитов, то зачем передавать все компании Energocom, которая вынуждена брать кредит под государственные гарантии, то есть это гарантии за счет наших с вами налогов и государство гарантирует возвращение этих средств кредитору. И не зря эксперты в энергетической сфере говорят, что это может стать аферой и эти 400 миллионов евро еще повесят на налогоплательщиков к тому миллиарду, который уплыл в 2014 году из банковской системы Молдовы. Так может и из энергетической системы он уплыть", - пояснил Кориненко.
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"Молдовагаз" является оператором газотранспортной системы Молдавии. "Газпром" владеет 50% (плюс 1) акций компании, правительство Молдавии - 35,33%, администрация Приднестровья - 13,44%.
Осенью 2023 года ГТС Молдавии была на пять лет передана в управление оператору Vestmoldtransgaz (75% у румынского "Трансгаза", 25% - у ЕБРР) в рамках обязательств страны по третьему энергетическому пакету Евросоюза.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу обеспечением Молдавии голубым топливом занимается госкомпания Energocom. При этом информация о том, у кого закупается газ, а также по какой цене, является засекреченной, она становится известна потребителям только после того, как заключается очередной контракт. Оппозиция в Молдавии уже поднимала вопрос о необходимости заслушать в парламенте министра энергетики Дорина Жунгиету и руководство Национального агентства по регулированию в энергетике в связи с сокрытием цен на закупку газа, однако большинство в лице правящей партии "Действие и солидарность" не поддержало подобную инициативу.
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