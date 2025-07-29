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Три оппозиционные партии подали заявку на участие в выборах в Молдавии - РИА Новости, 29.07.2025
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14:00 29.07.2025 (обновлено: 15:58 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/moldaviya-2032122907.html
Три оппозиционные партии подали заявку на участие в выборах в Молдавии
Три оппозиционные партии подали заявку на участие в выборах в Молдавии - РИА Новости, 29.07.2025
Три оппозиционные партии подали заявку на участие в выборах в Молдавии
Блок из трех оппозиционных партий подал заявку на участие в парламентских выборах в Молдавии, сообщил бывший президент республики и лидер социалистов Игорь... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T14:00:00+03:00
2025-07-29T15:58:00+03:00
молдавия
в мире
владимир воронин
игорь додон
василий тарлев
парламентские выборы в молдавии
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КИШИНЕВ, 29 июл — РИА Новости. Блок из трех оппозиционных партий подал заявку на участие в парламентских выборах в Молдавии, сообщил бывший президент республики и лидер социалистов Игорь Додон.&quot;Как мы ранее заявляли и по просьбе граждан, которые всегда говорили нам о необходимости объединения левоцентристских партий, мы решили зарегистрировать избирательный блок под названием &quot;Патриотический избирательный блок социалистов, &quot;Сердце Молдовы&quot; и &quot;Будущее Молдовы&quot;, — сказал он.Додон выразил надежду, что позднее к блоку присоединятся и коммунисты. В это же время компартия провела заседание, на котором приняла такое решение."На данном этапе мы подали документы на регистрацию трех оппозиционных формирований", — пояснил он.Парламентские выборы в Молдавии пройдут 28 сентября. Ранее в июле ЦИК отказал в регистрации для участия в них блоку "Победа". Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства". Депутат Василий Боля назвал это решение политически мотивированным и заявил, что блок обжалует его.В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокированы более сотни каналов.
https://ria.ru/20250727/moldavija-2031800628.html
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молдавия, в мире, владимир воронин, игорь додон, василий тарлев, парламентские выборы в молдавии
Молдавия, В мире, Владимир Воронин, Игорь Додон, Василий Тарлев, Парламентские выборы в Молдавии
Три оппозиционные партии подали заявку на участие в выборах в Молдавии

Три оппозиционные партии Молдавии единым блоком подали заявку на выборы

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 29 июл — РИА Новости. Блок из трех оппозиционных партий подал заявку на участие в парламентских выборах в Молдавии, сообщил бывший президент республики и лидер социалистов Игорь Додон.
«

"Как мы ранее заявляли и по просьбе граждан, которые всегда говорили нам о необходимости объединения левоцентристских партий, мы решили зарегистрировать избирательный блок под названием "Патриотический избирательный блок социалистов, "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы", — сказал он.

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Додон выразил надежду, что позднее к блоку присоединятся и коммунисты. В это же время компартия провела заседание, на котором приняла такое решение.
"На данном этапе мы подали документы на регистрацию трех оппозиционных формирований", — пояснил он.
Парламентские выборы в Молдавии пройдут 28 сентября. Ранее в июле ЦИК отказал в регистрации для участия в них блоку "Победа". Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства". Депутат Василий Боля назвал это решение политически мотивированным и заявил, что блок обжалует его.
В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокированы более сотни каналов.
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