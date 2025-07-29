https://ria.ru/20250729/moldaviya-2032122907.html

Три оппозиционные партии подали заявку на участие в выборах в Молдавии

Три оппозиционные партии подали заявку на участие в выборах в Молдавии - РИА Новости, 29.07.2025

Три оппозиционные партии подали заявку на участие в выборах в Молдавии

Блок из трех оппозиционных партий подал заявку на участие в парламентских выборах в Молдавии, сообщил бывший президент республики и лидер социалистов Игорь... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T14:00:00+03:00

2025-07-29T14:00:00+03:00

2025-07-29T15:58:00+03:00

молдавия

в мире

владимир воронин

игорь додон

василий тарлев

парламентские выборы в молдавии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg

КИШИНЕВ, 29 июл — РИА Новости. Блок из трех оппозиционных партий подал заявку на участие в парламентских выборах в Молдавии, сообщил бывший президент республики и лидер социалистов Игорь Додон."Как мы ранее заявляли и по просьбе граждан, которые всегда говорили нам о необходимости объединения левоцентристских партий, мы решили зарегистрировать избирательный блок под названием "Патриотический избирательный блок социалистов, "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы", — сказал он.Додон выразил надежду, что позднее к блоку присоединятся и коммунисты. В это же время компартия провела заседание, на котором приняла такое решение."На данном этапе мы подали документы на регистрацию трех оппозиционных формирований", — пояснил он.Парламентские выборы в Молдавии пройдут 28 сентября. Ранее в июле ЦИК отказал в регистрации для участия в них блоку "Победа". Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства". Депутат Василий Боля назвал это решение политически мотивированным и заявил, что блок обжалует его.В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокированы более сотни каналов.

https://ria.ru/20250727/moldavija-2031800628.html

https://ria.ru/20250726/moldaviya-2031655148.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, в мире, владимир воронин, игорь додон, василий тарлев, парламентские выборы в молдавии