Три оппозиционные партии подали заявку на участие в выборах в Молдавии
Три оппозиционные партии Молдавии единым блоком подали заявку на выборы
© Sputnik / Михай Карауш
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 29 июл — РИА Новости. Блок из трех оппозиционных партий подал заявку на участие в парламентских выборах в Молдавии, сообщил бывший президент республики и лидер социалистов Игорь Додон.
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"Как мы ранее заявляли и по просьбе граждан, которые всегда говорили нам о необходимости объединения левоцентристских партий, мы решили зарегистрировать избирательный блок под названием "Патриотический избирательный блок социалистов, "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы", — сказал он.
Додон выразил надежду, что позднее к блоку присоединятся и коммунисты. В это же время компартия провела заседание, на котором приняла такое решение.
"На данном этапе мы подали документы на регистрацию трех оппозиционных формирований", — пояснил он.
Парламентские выборы в Молдавии пройдут 28 сентября. Ранее в июле ЦИК отказал в регистрации для участия в них блоку "Победа". Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства". Депутат Василий Боля назвал это решение политически мотивированным и заявил, что блок обжалует его.
В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокированы более сотни каналов.