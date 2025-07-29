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На МКАД из-за ДТП образовывалась пробка протяженностью два километра - РИА Новости, 29.07.2025
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10:42 29.07.2025
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На МКАД из-за ДТП образовывалась пробка протяженностью два километра
На МКАД из-за ДТП образовывалась пробка протяженностью два километра - РИА Новости, 29.07.2025
На МКАД из-за ДТП образовывалась пробка протяженностью два километра
Утром на МКАД из-за ДТП образовалась пробка протяженностью два километра, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На внутренней... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T10:42:00+03:00
2025-07-29T10:42:00+03:00
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Утром на МКАД из-за ДТП образовалась пробка протяженностью два километра, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На внутренней стороне 104 км МКАД произошло ДТП с участием трех автомобилей", — говорится в публикации.К настоящему моменту движение на внутренней стороне МКАД восстановили.
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авто, москва, происшествия
Авто, Москва, Происшествия
На МКАД из-за ДТП образовывалась пробка протяженностью два километра

На МКАД из-за ДТП образовывалась пробка на два километра

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на МКАДе
Автомобильное движение на МКАДе - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобильное движение на МКАДе. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Утром на МКАД из-за ДТП образовалась пробка протяженностью два километра, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внутренней стороне 104 км МКАД произошло ДТП с участием трех автомобилей", — говорится в публикации.
К настоящему моменту движение на внутренней стороне МКАД восстановили.
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