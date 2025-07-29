https://ria.ru/20250729/minzdrav-2032145108.html
Минздрав закрепит единые подходы по применению клинических рекомендаций
Минздрав закрепит единые подходы по применению клинических рекомендаций - РИА Новости, 29.07.2025
Минздрав закрепит единые подходы по применению клинических рекомендаций
Минздрав России разработал проект приказа, который закрепляет единые подходы к использованию клинических рекомендаций в практике, это поможет повысить... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T15:19:00+03:00
2025-07-29T15:19:00+03:00
2025-07-29T15:19:00+03:00
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Минздрав России разработал проект приказа, который закрепляет единые подходы к использованию клинических рекомендаций в практике, это поможет повысить эффективность лечения и снизить риск осложнений и смертности, сообщили журналистам в пресс-службе министерства. "Минздрав России совместно с профессиональным медицинским сообществом разработал проект приказа "Об утверждении порядка применения клинических рекомендаций", который закрепляет единые подходы к их использованию в практике. Документом подчеркивается, что врачи, ориентируясь на клинические рекомендации, принимают обоснованные решения на основе принципов доказательной медицины. Такой подход способствует повышению эффективности лечения, снижению риска осложнений и смертности", - рассказали там. В пресс-службе уточнили, что приказ определяет порядок использования клинических рекомендаций для медицинских работников и органов контроля. Там отметили, что клинические рекомендации не являются предметом федерального государственного контроля за качеством и безопасностью медицинской деятельности. "Вместе с тем они служат основой для формирования критериев оценки качества медицинской помощи по группам заболеваний или состояний, которые, в свою очередь, будут использоваться при проведении экспертизы качества оказанной медицинской помощи", - пояснили в Минздраве. Там добавили, что при применении клинических рекомендаций врачи учитывают индивидуальные особенности каждого пациента, что позволяет осуществлять персонализированный подход к лечению, при необходимости организовать телемедицинские консультации или направить пациента в медицинские организации, имеющие возможность выполнения показанного медицинского вмешательства. "Таким образом, применение клинических рекомендаций позволяет каждому пациенту независимо от места проживания или выбора медицинской организации, рассчитывать на соблюдение единых подходов к оказанию медицинской помощи, основанных на последних научных данных и доказанных методах лечения", - пояснили в ведомстве.
https://ria.ru/20250724/minzdrav-2031186544.html
https://ria.ru/20250625/vrachi-2025258608.html
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общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Минздрав закрепит единые подходы по применению клинических рекомендаций
Минздрав разработал приказ об использовании единых клинических рекомендаций
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Минздрав России разработал проект приказа, который закрепляет единые подходы к использованию клинических рекомендаций в практике, это поможет повысить эффективность лечения и снизить риск осложнений и смертности, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.
"Минздрав России совместно с профессиональным медицинским сообществом разработал проект приказа "Об утверждении порядка применения клинических рекомендаций", который закрепляет единые подходы к их использованию в практике. Документом подчеркивается, что врачи, ориентируясь на клинические рекомендации, принимают обоснованные решения на основе принципов доказательной медицины. Такой подход способствует повышению эффективности лечения, снижению риска осложнений и смертности", - рассказали там.
В пресс-службе уточнили, что приказ определяет порядок использования клинических рекомендаций для медицинских работников и органов контроля. Там отметили, что клинические рекомендации не являются предметом федерального государственного контроля за качеством и безопасностью медицинской деятельности.
"Вместе с тем они служат основой для формирования критериев оценки качества медицинской помощи по группам заболеваний или состояний, которые, в свою очередь, будут использоваться при проведении экспертизы качества оказанной медицинской помощи", - пояснили в Минздраве.
Там добавили, что при применении клинических рекомендаций врачи учитывают индивидуальные особенности каждого пациента, что позволяет осуществлять персонализированный подход к лечению, при необходимости организовать телемедицинские консультации или направить пациента в медицинские организации, имеющие возможность выполнения показанного медицинского вмешательства.
"Таким образом, применение клинических рекомендаций позволяет каждому пациенту независимо от места проживания или выбора медицинской организации, рассчитывать на соблюдение единых подходов к оказанию медицинской помощи, основанных на последних научных данных и доказанных методах лечения", - пояснили в ведомстве.