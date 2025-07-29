https://ria.ru/20250729/minzdrav-2032145108.html

Минздрав закрепит единые подходы по применению клинических рекомендаций

Минздрав закрепит единые подходы по применению клинических рекомендаций - РИА Новости, 29.07.2025

Минздрав закрепит единые подходы по применению клинических рекомендаций

Минздрав России разработал проект приказа, который закрепляет единые подходы к использованию клинических рекомендаций в практике, это поможет повысить... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T15:19:00+03:00

2025-07-29T15:19:00+03:00

2025-07-29T15:19:00+03:00

общество

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Минздрав России разработал проект приказа, который закрепляет единые подходы к использованию клинических рекомендаций в практике, это поможет повысить эффективность лечения и снизить риск осложнений и смертности, сообщили журналистам в пресс-службе министерства. "Минздрав России совместно с профессиональным медицинским сообществом разработал проект приказа "Об утверждении порядка применения клинических рекомендаций", который закрепляет единые подходы к их использованию в практике. Документом подчеркивается, что врачи, ориентируясь на клинические рекомендации, принимают обоснованные решения на основе принципов доказательной медицины. Такой подход способствует повышению эффективности лечения, снижению риска осложнений и смертности", - рассказали там. В пресс-службе уточнили, что приказ определяет порядок использования клинических рекомендаций для медицинских работников и органов контроля. Там отметили, что клинические рекомендации не являются предметом федерального государственного контроля за качеством и безопасностью медицинской деятельности. "Вместе с тем они служат основой для формирования критериев оценки качества медицинской помощи по группам заболеваний или состояний, которые, в свою очередь, будут использоваться при проведении экспертизы качества оказанной медицинской помощи", - пояснили в Минздраве. Там добавили, что при применении клинических рекомендаций врачи учитывают индивидуальные особенности каждого пациента, что позволяет осуществлять персонализированный подход к лечению, при необходимости организовать телемедицинские консультации или направить пациента в медицинские организации, имеющие возможность выполнения показанного медицинского вмешательства. "Таким образом, применение клинических рекомендаций позволяет каждому пациенту независимо от места проживания или выбора медицинской организации, рассчитывать на соблюдение единых подходов к оказанию медицинской помощи, основанных на последних научных данных и доказанных методах лечения", - пояснили в ведомстве.

https://ria.ru/20250724/minzdrav-2031186544.html

https://ria.ru/20250625/vrachi-2025258608.html

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общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)