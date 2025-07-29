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Минтранс рассказал о работе "Аэрофлота" после хакерских атак - РИА Новости, 29.07.2025
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18:10 29.07.2025 (обновлено: 19:10 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/mintrans-2032195641.html
Минтранс рассказал о работе "Аэрофлота" после хакерских атак
Минтранс рассказал о работе "Аэрофлота" после хакерских атак - РИА Новости, 29.07.2025
Минтранс рассказал о работе "Аэрофлота" после хакерских атак
Переход на российские IT-системы позволил оперативно наладить работу всех подразделений после хакерских атак на "Аэрофлот", сообщил Минтранс. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T18:10:00+03:00
2025-07-29T19:10:00+03:00
технологии
россия
аэрофлот
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Переход на российские IT-системы позволил оперативно наладить работу всех подразделений после хакерских атак на "Аэрофлот", сообщил Минтранс. &quot;Переход на отечественные системы позволил оперативно наладить работу всех подразделений&quot;, — отметили в ведомстве.Оперативная мобилизация всех сотрудников помогла справиться с ситуацией. Для пассажиров, ожидающих информации и своих рейсов, круглосуточно работал контакт-центр "Аэрофлота", гостеприимная команда комнаты матери и ребенка, а также весь возможный штат сотрудников авиакомпании и аэропорта, отметили в министерстве. Накануне "Аэрофлот" отменил более 50 парных рейсов, так как его информационные системы подверглись хакерской атаке. Генеральная прокуратура сообщила, что причиной сбоя стала хакерская атака. Ведомство возбудило уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. Роскомнадзор уточнял, что утечки личных данных пассажиров "Аэрофлота" не выявлено. С утра 29 июля перевозчик выполняет программу полетов в рамках расписания. Во время сбоев в работе компании обстановка в "Шереметьево" была спокойной, скоплений пассажиров не наблюдалось.
https://ria.ru/20250729/kiberataka-2032154498.html
https://ria.ru/20250729/aeroflot-2032101082.html
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технологии, россия, аэрофлот, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), шереметьево (аэропорт)
Технологии, Россия, Аэрофлот, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Шереметьево (аэропорт)
Минтранс рассказал о работе "Аэрофлота" после хакерских атак

Минтранс: переход на российские системы улучшил работу подразделений "Аэрофлота"

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот"
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Логотип авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Переход на российские IT-системы позволил оперативно наладить работу всех подразделений после хакерских атак на "Аэрофлот", сообщил Минтранс.
«

"Переход на отечественные системы позволил оперативно наладить работу всех подразделений", — отметили в ведомстве.

Самолет Boeing 777-300 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
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Вчера, 15:57
Оперативная мобилизация всех сотрудников помогла справиться с ситуацией. Для пассажиров, ожидающих информации и своих рейсов, круглосуточно работал контакт-центр "Аэрофлота", гостеприимная команда комнаты матери и ребенка, а также весь возможный штат сотрудников авиакомпании и аэропорта, отметили в министерстве.
Накануне "Аэрофлот" отменил более 50 парных рейсов, так как его информационные системы подверглись хакерской атаке. Генеральная прокуратура сообщила, что причиной сбоя стала хакерская атака. Ведомство возбудило уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. Роскомнадзор уточнял, что утечки личных данных пассажиров "Аэрофлота" не выявлено.
С утра 29 июля перевозчик выполняет программу полетов в рамках расписания. Во время сбоев в работе компании обстановка в "Шереметьево" была спокойной, скоплений пассажиров не наблюдалось.
Самолет Аэрофлота на летном поле московского аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
"Аэрофлот" с 29 июля выполняет программу полетов в рамках расписания
Вчера, 12:02
 
ТехнологииРоссияАэрофлотФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Шереметьево (аэропорт)
 
 
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