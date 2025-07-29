https://ria.ru/20250729/mintrans-2032195641.html

Минтранс рассказал о работе "Аэрофлота" после хакерских атак

Минтранс рассказал о работе "Аэрофлота" после хакерских атак - РИА Новости, 29.07.2025

Минтранс рассказал о работе "Аэрофлота" после хакерских атак

Переход на российские IT-системы позволил оперативно наладить работу всех подразделений после хакерских атак на "Аэрофлот", сообщил Минтранс. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T18:10:00+03:00

2025-07-29T18:10:00+03:00

2025-07-29T19:10:00+03:00

технологии

россия

аэрофлот

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Переход на российские IT-системы позволил оперативно наладить работу всех подразделений после хакерских атак на "Аэрофлот", сообщил Минтранс. "Переход на отечественные системы позволил оперативно наладить работу всех подразделений", — отметили в ведомстве.Оперативная мобилизация всех сотрудников помогла справиться с ситуацией. Для пассажиров, ожидающих информации и своих рейсов, круглосуточно работал контакт-центр "Аэрофлота", гостеприимная команда комнаты матери и ребенка, а также весь возможный штат сотрудников авиакомпании и аэропорта, отметили в министерстве. Накануне "Аэрофлот" отменил более 50 парных рейсов, так как его информационные системы подверглись хакерской атаке. Генеральная прокуратура сообщила, что причиной сбоя стала хакерская атака. Ведомство возбудило уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. Роскомнадзор уточнял, что утечки личных данных пассажиров "Аэрофлота" не выявлено. С утра 29 июля перевозчик выполняет программу полетов в рамках расписания. Во время сбоев в работе компании обстановка в "Шереметьево" была спокойной, скоплений пассажиров не наблюдалось.

https://ria.ru/20250729/kiberataka-2032154498.html

https://ria.ru/20250729/aeroflot-2032101082.html

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технологии, россия, аэрофлот, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), шереметьево (аэропорт)