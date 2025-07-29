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Минтранс поблагодарил "Аэрофлот" и "Шереметьево" за слаженную работу - РИА Новости, 29.07.2025
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18:10 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/mintrans-2032195008.html
Минтранс поблагодарил "Аэрофлот" и "Шереметьево" за слаженную работу
Минтранс поблагодарил "Аэрофлот" и "Шереметьево" за слаженную работу - РИА Новости, 29.07.2025
Минтранс поблагодарил "Аэрофлот" и "Шереметьево" за слаженную работу
Минтранс РФ поблагодарил команды группы "Аэрофлот" и аэропорта "Шереметьево" за слаженную работу для устранения проблем, возникших на фоне хакерских атак на... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T18:10:00+03:00
2025-07-29T18:10:00+03:00
транспорт
россия
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Минтранс РФ поблагодарил команды группы "Аэрофлот" и аэропорта "Шереметьево" за слаженную работу для устранения проблем, возникших на фоне хакерских атак на информационные системы перевозчика, следует из сообщения ведомства. "Команда Минтранса России благодарит команду группы компаний "Аэрофлот", наземные службы базового для авиакомпании аэропорта "Шереметьево" за слаженную работу по минимизации негативных последствий", - сообщили в ведомстве. Там отметили роль созданного на базе "Шереметьево" оперативного штаба, участие в работе которого приняли все производственные службы аэропорта. "Благодаря усилиям сотрудников "Аэрофлота", при активной поддержке служб "Шереметьево" возникшая проблема решена в кратчайшие сроки", - подчеркнули в Минтрансе. Сбой произошел 28 июля в работе информационных систем "Аэрофлота", были перебои в работе сервисов и массовые отмены и переносы рейсов. Генеральная прокуратура РФ сообщила, что причиной сбоя информационных систем "Аэрофлота" является хакерская атака, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. Роскомнадзор сообщал, что утечки личных данных пассажиров "Аэрофлота" не выявлено. С утра 29 июля перевозчик выполняет программу полетов в рамках расписания. Во время сбоев в работе компании обстановка в "Шереметьево" была спокойной, скоплений пассажиров не наблюдалось.
https://ria.ru/20250728/reysy-2031907172.html
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транспорт, россия, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), министерство транспорта рф (минтранс россии)
Транспорт, Россия, Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
Минтранс поблагодарил "Аэрофлот" и "Шереметьево" за слаженную работу

Минтранс поблагодарил "Аэрофлот" и "Шереметьево" за работу на фоне атаки хакеров

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства транспорта РФ
Здание министерства транспорта РФ - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Минтранс РФ поблагодарил команды группы "Аэрофлот" и аэропорта "Шереметьево" за слаженную работу для устранения проблем, возникших на фоне хакерских атак на информационные системы перевозчика, следует из сообщения ведомства.
"Команда Минтранса России благодарит команду группы компаний "Аэрофлот", наземные службы базового для авиакомпании аэропорта "Шереметьево" за слаженную работу по минимизации негативных последствий", - сообщили в ведомстве.
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28 июля, 13:08
Там отметили роль созданного на базе "Шереметьево" оперативного штаба, участие в работе которого приняли все производственные службы аэропорта.
"Благодаря усилиям сотрудников "Аэрофлота", при активной поддержке служб "Шереметьево" возникшая проблема решена в кратчайшие сроки", - подчеркнули в Минтрансе.
Сбой произошел 28 июля в работе информационных систем "Аэрофлота", были перебои в работе сервисов и массовые отмены и переносы рейсов.
Генеральная прокуратура РФ сообщила, что причиной сбоя информационных систем "Аэрофлота" является хакерская атака, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. Роскомнадзор сообщал, что утечки личных данных пассажиров "Аэрофлота" не выявлено. С утра 29 июля перевозчик выполняет программу полетов в рамках расписания. Во время сбоев в работе компании обстановка в "Шереметьево" была спокойной, скоплений пассажиров не наблюдалось.
Самолет Boeing 777-300 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
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Вчера, 15:57
 
ТранспортРоссияАэрофлотШереметьево (аэропорт)Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
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