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Минтранс рассказал о доработке цифровой транспортной платформы - РИА Новости, 29.07.2025
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15:29 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/mintrans-2032147913.html
Минтранс рассказал о доработке цифровой транспортной платформы
Минтранс рассказал о доработке цифровой транспортной платформы - РИА Новости, 29.07.2025
Минтранс рассказал о доработке цифровой транспортной платформы
Минтранс РФ доработает концепцию национальной цифровой транспортно-логистической платформы с упором на роль бизнеса в ней, этапности ее создания и сопряжении с... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T15:29:00+03:00
2025-07-29T15:29:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
владимир путин
технологии
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Минтранс РФ доработает концепцию национальной цифровой транспортно-логистической платформы с упором на роль бизнеса в ней, этапности ее создания и сопряжении с сервисами инфраструктуры электронного правительства, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Кабмин в субботу сообщил о поручении премьер-министра РФ Михаила Мишустина Минтрансу и Минцифры до 15 декабря доработать концепцию Национальной цифровой транспортно-логистической платформы с учетом необходимости создания платформенного решения для сокращения логистических издержек. "В рамках доработки концепции будет уделено больше внимания роли бизнеса в создаваемой НЦТЛП, этапности ее создания, а также сопряжению с сервисами инфраструктуры электронного правительства", - прокомментировали в Минтрансе поручение главы правительства. Президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ летом 2025 года, отмечал, что в России заработала государственная система электронных перевозочных документов: все основные бумаги для грузоперевозок на автомобилях можно оформить в электронном виде. Глава государства отмечал, что на "цифру", на платформенные решения будет переводиться весь транспортный контур России, включая автомобильное, воздушное, железнодорожное, речное и морское сообщение. То есть, пояснял он, речь идет о создании национальной цифровой транспортно-логистической платформы.
https://realty.ria.ru/20250728/rossija-2031883301.html
https://ria.ru/20250726/transport-2031579222.html
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экономика, россия, михаил мишустин, владимир путин, технологии
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Технологии
Минтранс рассказал о доработке цифровой транспортной платформы

Минтранс доработает концепцию национальной цифровой транспортной платформы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Минтранс РФ доработает концепцию национальной цифровой транспортно-логистической платформы с упором на роль бизнеса в ней, этапности ее создания и сопряжении с сервисами инфраструктуры электронного правительства, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Кабмин в субботу сообщил о поручении премьер-министра РФ Михаила Мишустина Минтрансу и Минцифры до 15 декабря доработать концепцию Национальной цифровой транспортно-логистической платформы с учетом необходимости создания платформенного решения для сокращения логистических издержек.
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"В рамках доработки концепции будет уделено больше внимания роли бизнеса в создаваемой НЦТЛП, этапности ее создания, а также сопряжению с сервисами инфраструктуры электронного правительства", - прокомментировали в Минтрансе поручение главы правительства.
Президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ летом 2025 года, отмечал, что в России заработала государственная система электронных перевозочных документов: все основные бумаги для грузоперевозок на автомобилях можно оформить в электронном виде.
Глава государства отмечал, что на "цифру", на платформенные решения будет переводиться весь транспортный контур России, включая автомобильное, воздушное, железнодорожное, речное и морское сообщение. То есть, пояснял он, речь идет о создании национальной цифровой транспортно-логистической платформы.
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