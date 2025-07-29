https://ria.ru/20250729/mintrans-2032147913.html

Минтранс рассказал о доработке цифровой транспортной платформы

Минтранс рассказал о доработке цифровой транспортной платформы - РИА Новости, 29.07.2025

Минтранс рассказал о доработке цифровой транспортной платформы

Минтранс РФ доработает концепцию национальной цифровой транспортно-логистической платформы с упором на роль бизнеса в ней, этапности ее создания и сопряжении с... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T15:29:00+03:00

2025-07-29T15:29:00+03:00

2025-07-29T15:29:00+03:00

экономика

россия

михаил мишустин

владимир путин

технологии

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Минтранс РФ доработает концепцию национальной цифровой транспортно-логистической платформы с упором на роль бизнеса в ней, этапности ее создания и сопряжении с сервисами инфраструктуры электронного правительства, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Кабмин в субботу сообщил о поручении премьер-министра РФ Михаила Мишустина Минтрансу и Минцифры до 15 декабря доработать концепцию Национальной цифровой транспортно-логистической платформы с учетом необходимости создания платформенного решения для сокращения логистических издержек. "В рамках доработки концепции будет уделено больше внимания роли бизнеса в создаваемой НЦТЛП, этапности ее создания, а также сопряжению с сервисами инфраструктуры электронного правительства", - прокомментировали в Минтрансе поручение главы правительства. Президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ летом 2025 года, отмечал, что в России заработала государственная система электронных перевозочных документов: все основные бумаги для грузоперевозок на автомобилях можно оформить в электронном виде. Глава государства отмечал, что на "цифру", на платформенные решения будет переводиться весь транспортный контур России, включая автомобильное, воздушное, железнодорожное, речное и морское сообщение. То есть, пояснял он, речь идет о создании национальной цифровой транспортно-логистической платформы.

https://realty.ria.ru/20250728/rossija-2031883301.html

https://ria.ru/20250726/transport-2031579222.html

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экономика, россия, михаил мишустин, владимир путин, технологии