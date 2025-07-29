https://ria.ru/20250729/minobrnauki-2032084140.html

Минобрнауки готовит рекомендации по переходу на мессенджер MAX

Минобрнауки готовит рекомендации по переходу на мессенджер MAX - РИА Новости, 29.07.2025

Минобрнауки готовит рекомендации по переходу на мессенджер MAX

Минобрнауки РФ совместно с российскими вузами прорабатывает рекомендации по переходу на национальный мессенджер MAХ, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T10:38:00+03:00

2025-07-29T10:38:00+03:00

2025-07-29T10:38:00+03:00

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Минобрнауки РФ совместно с российскими вузами прорабатывает рекомендации по переходу на национальный мессенджер MAХ, сообщили РИА Новости в ведомстве. "В настоящее время конкретные рекомендации по переходу на национальный мессенджер MAХ и построению на его основе цифровых экосистем прорабатываются Минобрнауки России во взаимодействии с университетами", - рассказали в пресс-службе ведомства. В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы МАХ, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. В июле правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе МАХ. Ей станет дочерняя структура компании VK "Коммуникационная платформа".

https://ria.ru/20250725/max-2031463191.html

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