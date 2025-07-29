https://ria.ru/20250729/million-2032105328.html

Чернышенко рассказал о числе участников проекта "МыВместе" за пять лет

Чернышенко рассказал о числе участников проекта "МыВместе" за пять лет - РИА Новости, 29.07.2025

Чернышенко рассказал о числе участников проекта "МыВместе" за пять лет

Более 1 миллиона волонтеров стали участниками проекта "#МыВместе" за пять лет существования проекта, заявил заместитель председателя правительства России... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T12:37:00+03:00

2025-07-29T12:37:00+03:00

2025-07-29T12:37:00+03:00

общество

россия

дмитрий чернышенко

владимир путин

артем метелев (депутат)

госдума рф

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Более 1 миллиона волонтеров стали участниками проекта "#МыВместе" за пять лет существования проекта, заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. "Команда наших добровольцев мощная и дружная - за пять лет участниками проекта "#МыВместе" стали более миллиона волонтёров, которые всегда отвечают на вызовы времени. И сегодня они рядом с участниками СВО и их семьями. В год 80-летия Победы и Год защитника Отечества, объявленного президентом Владимиром Путиным, количество заявок на номинацию "Герои нашего времени" выросло в два раза по сравнению с прошлым годом. Их поступило порядка 12 тысяч, что сделало номинацию абсолютным лидером по числу участвующих проектов", - сказал Чернышенко, его слова приводят в аппарате вице-премьера. Как отметили в аппарате, заявочная кампания пятого сезона Международной премии #МЫВМЕСТЕ завершилась. В этом году она установила рекорд, получив более 50 тысяч заявок, – это в 10 раз больше, чем в 2021 году. За пять лет #МЫВМЕСТЕ также увеличила число стран-участниц в 2,5 раза и объединила более 190 тысяч проектов из 147 стран мира. В этом году победителей определят в таких номинациях, как "Волонтёр года", "Наставник года", "Герои нашего времени", "Поколение добра", "Страна возможностей", "Код милосердия", "Поколение добра", "Лидер НКО", "Лидер социальных изменений крупный бизнес", "Лидер социальных изменений МСП", "Субъект Российской Федерации" и "Муниципальные образования и моногорода". "Всего в этом году на номинацию "Волонтёр года" претендуют 18 977 человек, на звание "Наставника года" - 5 890 человек. В номинацию "Герои нашего времени" подано 11 960 заявок, в номинацию "Поколение добра" - 3 837, в номинацию "Страна возможностей" - 6 335, в номинацию "Код милосердия" - 5832, а в номинацию "Устойчивое будущее" - 1 654", - рассказал председатель комитета Госдумы по молодёжной политике, руководитель экосистемы Добро.рф Артем Метелев, слова которого приводятся в сообщении. Премия запущена в 2021 году при поддержке президента России Владимира Путина и развивается по российскому и международному трекам.

https://ria.ru/20250721/zaporozhe-2030441145.html

https://ria.ru/20250612/volontery-2022452452.html

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общество, россия, дмитрий чернышенко, владимир путин, артем метелев (депутат), госдума рф