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Суд рассмотрит иск прокураторы об увольнении худрука Театра-Театра - РИА Новости, 29.07.2025
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15:01 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/milgram-2032140514.html
Суд рассмотрит иск прокураторы об увольнении худрука Театра-Театра
Суд рассмотрит иск прокураторы об увольнении худрука Театра-Театра - РИА Новости, 29.07.2025
Суд рассмотрит иск прокураторы об увольнении худрука Театра-Театра
Иск прокуратуры с требованием увольнения художественного руководителя Театра-Театра Бориса Мильграма начнут рассматривать 17 сентября, следует из данных... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T15:01:00+03:00
2025-07-29T15:01:00+03:00
происшествия
пермь
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ПЕРМЬ, 29 июл - РИА Новости. Иск прокуратуры с требованием увольнения художественного руководителя Театра-Театра Бориса Мильграма начнут рассматривать 17 сентября, следует из данных картотеки суда. В начале июля прокуратура подала иск к краевому министерству культуры с требованием признать незаконным бездействие, выразившееся в непринятии мер по увольнению художественного руководителя Театра-Театра Бориса Мильграма в связи с утратой доверия. Как указывало надзорное ведомство, ситуация касается наличия конфликта интересов при заключении договоров с московским режиссёром Александром Пронькиным на постановку спектаклей. "Предварительное судебное заседание состоится 17 сентября", - указано в электронной картотеке суда. Мильграм возглавил драматический театр в Перми (сейчас Театр-Театр) в качестве художественного руководителя в 2004 году.
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происшествия, пермь, борис мильграм
Происшествия, Пермь, Борис Мильграм
Суд рассмотрит иск прокураторы об увольнении худрука Театра-Театра

Иск прокуратуры с требованием уволить Мильграма начнут рассматривать 17 сентября

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкБорис Мильграм
Борис Мильграм - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Борис Мильграм. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 29 июл - РИА Новости. Иск прокуратуры с требованием увольнения художественного руководителя Театра-Театра Бориса Мильграма начнут рассматривать 17 сентября, следует из данных картотеки суда.
В начале июля прокуратура подала иск к краевому министерству культуры с требованием признать незаконным бездействие, выразившееся в непринятии мер по увольнению художественного руководителя Театра-Театра Бориса Мильграма в связи с утратой доверия. Как указывало надзорное ведомство, ситуация касается наличия конфликта интересов при заключении договоров с московским режиссёром Александром Пронькиным на постановку спектаклей.
"Предварительное судебное заседание состоится 17 сентября", - указано в электронной картотеке суда.
Мильграм возглавил драматический театр в Перми (сейчас Театр-Театр) в качестве художественного руководителя в 2004 году.
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ПроисшествияПермьБорис Мильграм
 
 
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