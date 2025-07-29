https://ria.ru/20250729/milgram-2032140514.html

Суд рассмотрит иск прокураторы об увольнении худрука Театра-Театра

Суд рассмотрит иск прокураторы об увольнении худрука Театра-Театра - РИА Новости, 29.07.2025

Суд рассмотрит иск прокураторы об увольнении худрука Театра-Театра

Иск прокуратуры с требованием увольнения художественного руководителя Театра-Театра Бориса Мильграма начнут рассматривать 17 сентября, следует из данных... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T15:01:00+03:00

2025-07-29T15:01:00+03:00

2025-07-29T15:01:00+03:00

происшествия

пермь

борис мильграм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/91635/66/916356602_0:267:2607:1733_1920x0_80_0_0_d44d6f05ea85094efdd071cbaca72f33.jpg

ПЕРМЬ, 29 июл - РИА Новости. Иск прокуратуры с требованием увольнения художественного руководителя Театра-Театра Бориса Мильграма начнут рассматривать 17 сентября, следует из данных картотеки суда. В начале июля прокуратура подала иск к краевому министерству культуры с требованием признать незаконным бездействие, выразившееся в непринятии мер по увольнению художественного руководителя Театра-Театра Бориса Мильграма в связи с утратой доверия. Как указывало надзорное ведомство, ситуация касается наличия конфликта интересов при заключении договоров с московским режиссёром Александром Пронькиным на постановку спектаклей. "Предварительное судебное заседание состоится 17 сентября", - указано в электронной картотеке суда. Мильграм возглавил драматический театр в Перми (сейчас Театр-Театр) в качестве художественного руководителя в 2004 году.

https://ria.ru/20250620/efremov-2024190597.html

пермь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, пермь, борис мильграм