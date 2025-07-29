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В МИД прокомментировали ситуацию на палестинской территории
В МИД прокомментировали ситуацию на палестинской территории - РИА Новости, 29.07.2025
В МИД прокомментировали ситуацию на палестинской территории
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин описал ситуацию на контролируемой Израилем палестинской территории как "массовую дегуманизацию". РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T23:32:00+03:00
2025-07-29T23:32:00+03:00
2025-07-29T23:32:00+03:00
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ООН, 29 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин описал ситуацию на контролируемой Израилем палестинской территории как "массовую дегуманизацию". "Происходящее сегодня на оккупированной палестинской территории, как было справедливо отмечено, не поддается описанию. Перед нами разворачивается трагическая история массовой дегуманизации, страданий, колоссальных жертв и разрушений", - сказал Вершинин, выступая в ООН на конференции, посвященной мирному решению палестинского вопроса и принципу "два государства для двух народов".
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в мире, россия, израиль, сергей вершинин, оон
В мире, Россия, Израиль, Сергей Вершинин, ООН
В МИД прокомментировали ситуацию на палестинской территории
Вершинин назвал ситуацию на палестинской территории массовой дегуманизацией