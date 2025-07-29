https://ria.ru/20250729/mid-2032048559.html

"Колоссальные средства": в МИД объяснили планы НАТО против России

"Колоссальные средства": в МИД объяснили планы НАТО против России - РИА Новости, 29.07.2025

"Колоссальные средства": в МИД объяснили планы НАТО против России

Сумма военных расходов стран-участниц НАТО является колоссальной, заявил заместитель главы МИД Александр Грушко в эфире YouTube-канала ассоциации... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T01:12:00+03:00

2025-07-29T01:12:00+03:00

2025-07-29T01:12:00+03:00

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Сумма военных расходов стран-участниц НАТО является колоссальной, заявил заместитель главы МИД Александр Грушко в эфире YouTube-канала ассоциации "Франко-российский диалог"."Речь идет о поистине колоссальных средствах. Сегодня общий военный бюджет стран НАТО составляет 154 миллиарда долларов. Сумма военных расходов европейских членов Альянса — 456 (Миллиардов долларов. — Прим. ред. ). Если будет достигнуто 5%, это все равно один триллион", — сказал он.По словам дипломата, все расходы в любом случае упадут на плечи простых налогоплательщиков, поэтому страны Альянса и дальше будут демонизировать Россию, чтобы оправдать необходимость траты настолько большого количества средств."Завтра война, поэтому всем придется затянуть пояса. Не подключайте мозг. В этом нет необходимости", — объяснил Грушко логику европейских политиков.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД России заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Президент Владимир Путин не раз подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер также отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20250726/afrika-2031606654.html

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в мире, россия, москва, европа, александр грушко, владимир путин, нато