https://ria.ru/20250729/mid--2032149215.html

В МИД вызвали временного поверенного в делах Норвегии

В МИД вызвали временного поверенного в делах Норвегии - РИА Новости, 29.07.2025

В МИД вызвали временного поверенного в делах Норвегии

Временный поверенный в делах Норвегии в России Рагнхильд Йохансен вызван в МИД РФ, ему вручена нота протеста из-за ограничений против российских рыболовных... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T15:35:00+03:00

2025-07-29T15:35:00+03:00

2025-07-29T15:49:00+03:00

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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Временный поверенный в делах Норвегии в России Рагнхильд Йохансен вызван в МИД РФ, ему вручена нота протеста из-за ограничений против российских рыболовных судов, сообщили в российском МИД."Двадцать девятого июля в МИД России был вызван временный поверенный в делах Норвегии в России Рагнхильд Йохансен, которому была вручена нота протеста в связи с введенными в июле сего года норвежской стороной неправомерными ограничительными мерами в отношении рыболовных судов российских компаний "Норебо" и "Мурман Сифуд", осуществляющих промысел в исключительной экономической зоне Норвегии в соответствии с двусторонним межправительственным соглашением о взаимных отношениях в области рыболовства 1976 года", - говорится в сообщении.Уточняется, что послу указали на то, что недружественные меры являются нарушением двусторонних договоренностей в сфере рыболовства, подрывающим многолетнюю систему управления и регулирования промыслом совместных запасов рыбы в Баренцевом и Норвежском морях."Безответственные действия Осло не только чреваты обрушением всего комплекса двусторонних отношений в сфере рыболовства и негативными последствиями для их участников, но и ставят под угрозу дальнейшую рациональную эксплуатацию морских биологических ресурсов в Северной Атлантике", - отметили в МИД РФ.Также в МИД добавили, что, если Осло не вернется к выполнению договоренностей от 1976 года, российская сторона предпримет меры по защите интересов своего рыболовства.

https://ria.ru/20250630/norvegiya-2026201104.html

https://ria.ru/20250627/norvegiya-2025774115.html

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норвегия, россия, в мире, осло