В МИД вызвали временного поверенного в делах Норвегии
В МИД вызвали временного поверенного в делах Норвегии в России Йохансена
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Временный поверенный в делах Норвегии в России Рагнхильд Йохансен вызван в МИД РФ, ему вручена нота протеста из-за ограничений против российских рыболовных судов, сообщили в российском МИД.
"Двадцать девятого июля в МИД России был вызван временный поверенный в делах Норвегии в России Рагнхильд Йохансен, которому была вручена нота протеста в связи с введенными в июле сего года норвежской стороной неправомерными ограничительными мерами в отношении рыболовных судов российских компаний "Норебо" и "Мурман Сифуд", осуществляющих промысел в исключительной экономической зоне Норвегии в соответствии с двусторонним межправительственным соглашением о взаимных отношениях в области рыболовства 1976 года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что послу указали на то, что недружественные меры являются нарушением двусторонних договоренностей в сфере рыболовства, подрывающим многолетнюю систему управления и регулирования промыслом совместных запасов рыбы в Баренцевом и Норвежском морях.
"Безответственные действия Осло не только чреваты обрушением всего комплекса двусторонних отношений в сфере рыболовства и негативными последствиями для их участников, но и ставят под угрозу дальнейшую рациональную эксплуатацию морских биологических ресурсов в Северной Атлантике", - отметили в МИД РФ.
Также в МИД добавили, что, если Осло не вернется к выполнению договоренностей от 1976 года, российская сторона предпримет меры по защите интересов своего рыболовства.