Медведев поставил Грэма* на место после его слов о России
Медведев заявил, что не Грэму и Трампу ставить условия по переговорам
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев посоветовал американскому сенатору Линдси Грэму* работать ради своей страны вместо того, чтобы влезать в переговоры с Украиной. Об этом он написал в соцсети X.
Медведев добавил, что не Трампу и не сенатору решать, когда нужно сесть за стол переговоров.
Медведев добавил, что не Трампу и не сенатору решать, когда нужно сесть за стол переговоров.
"Переговоры закончатся, когда будут достигнуты все цели нашей военной операции. Работай ради Америки прежде всего, дедуля!" — говорится в публикации.
Накануне Медведев призвал президента США Дональда Трампа не забывать, что любой ультиматум — шаг к войне. Грэм* в Х ответил на это, что те, кто считает, будто глава Белого дома несерьезно относится к прекращению кровопролития, "скоро сильно ошибутся".
Трамп в понедельник заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10-12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Американский президент сообщил, что планирует в ближайшие сутки официально объявить о новом сроке. В то же время он пригрозил ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто. По его словам, этот сценарий все еще рассматривается.
* Внесен в список террористов и экстремистов.