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Медведев поставил Грэма* на место после его слов о России - РИА Новости, 29.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:23 29.07.2025 (обновлено: 09:56 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/medvedev-2032066443.html
Медведев поставил Грэма* на место после его слов о России
Медведев поставил Грэма* на место после его слов о России - РИА Новости, 29.07.2025
Медведев поставил Грэма* на место после его слов о России
Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев посоветовал американскому сенатору Линдси Грэму* работать ради своей страны вместо того, чтобы влезать в... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T08:23:00+03:00
2025-07-29T09:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
дмитрий медведев
украина
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев посоветовал американскому сенатору Линдси Грэму* работать ради своей страны вместо того, чтобы влезать в переговоры с Украиной. Об этом он написал в соцсети X. Медведев добавил, что не Трампу и не сенатору решать, когда нужно сесть за стол переговоров."Переговоры закончатся, когда будут достигнуты все цели нашей военной операции. Работай ради Америки прежде всего, дедуля!" — говорится в публикации.Накануне Медведев призвал президента США Дональда Трампа не забывать, что любой ультиматум — шаг к войне. Грэм* в Х ответил на это, что те, кто считает, будто глава Белого дома несерьезно относится к прекращению кровопролития, "скоро сильно ошибутся".Трамп в понедельник заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10-12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Американский президент сообщил, что планирует в ближайшие сутки официально объявить о новом сроке. В то же время он пригрозил ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто. По его словам, этот сценарий все еще рассматривается.* Внесен в список террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250729/tramp-2032067885.html
https://ria.ru/20250729/putin-2032072572.html
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в мире, россия, дмитрий медведев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Дмитрий Медведев, Украина
Медведев поставил Грэма* на место после его слов о России

Медведев заявил, что не Грэму и Трампу ставить условия по переговорам

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев посоветовал американскому сенатору Линдси Грэму* работать ради своей страны вместо того, чтобы влезать в переговоры с Украиной. Об этом он написал в соцсети X.

Медведев добавил, что не Трампу и не сенатору решать, когда нужно сесть за стол переговоров.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
В США указали на необычную деталь в ультиматуме Трампа России
Вчера, 08:51
"Переговоры закончатся, когда будут достигнуты все цели нашей военной операции. Работай ради Америки прежде всего, дедуля!" — говорится в публикации.
Накануне Медведев призвал президента США Дональда Трампа не забывать, что любой ультиматум — шаг к войне. Грэм* в Х ответил на это, что те, кто считает, будто глава Белого дома несерьезно относится к прекращению кровопролития, "скоро сильно ошибутся".
Трамп в понедельник заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10-12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Американский президент сообщил, что планирует в ближайшие сутки официально объявить о новом сроке. В то же время он пригрозил ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто. По его словам, этот сценарий все еще рассматривается.
* Внесен в список террористов и экстремистов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДмитрий МедведевУкраина
 
 
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