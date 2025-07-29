https://ria.ru/20250729/medvedev-2032066443.html

Медведев поставил Грэма* на место после его слов о России

Медведев поставил Грэма* на место после его слов о России - РИА Новости, 29.07.2025

Медведев поставил Грэма* на место после его слов о России

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев посоветовал американскому сенатору Линдси Грэму* работать ради своей страны вместо того, чтобы влезать в... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T08:23:00+03:00

2025-07-29T08:23:00+03:00

2025-07-29T09:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

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дмитрий медведев

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев посоветовал американскому сенатору Линдси Грэму* работать ради своей страны вместо того, чтобы влезать в переговоры с Украиной. Об этом он написал в соцсети X. Медведев добавил, что не Трампу и не сенатору решать, когда нужно сесть за стол переговоров."Переговоры закончатся, когда будут достигнуты все цели нашей военной операции. Работай ради Америки прежде всего, дедуля!" — говорится в публикации.Накануне Медведев призвал президента США Дональда Трампа не забывать, что любой ультиматум — шаг к войне. Грэм* в Х ответил на это, что те, кто считает, будто глава Белого дома несерьезно относится к прекращению кровопролития, "скоро сильно ошибутся".Трамп в понедельник заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10-12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Американский президент сообщил, что планирует в ближайшие сутки официально объявить о новом сроке. В то же время он пригрозил ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто. По его словам, этот сценарий все еще рассматривается.* Внесен в список террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250729/tramp-2032067885.html

https://ria.ru/20250729/putin-2032072572.html

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в мире, россия, дмитрий медведев, украина