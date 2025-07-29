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В СГ подвели итоги оказания медпомощи гражданам России и Беларуси - РИА Новости, 29.07.2025
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
16:53 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/medpomosch-2032166265.html
В СГ подвели итоги оказания медпомощи гражданам России и Беларуси
В СГ подвели итоги оказания медпомощи гражданам России и Беларуси - РИА Новости, 29.07.2025
В СГ подвели итоги оказания медпомощи гражданам России и Беларуси
Итоги оказания комплексной медицинской помощи отдельным категориям граждан подвели на прошедшем в Государственной Думе РФ заседании комиссии Парламентского... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T16:53:00+03:00
2025-07-29T16:53:00+03:00
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белоруссия
медицина
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Итоги оказания комплексной медицинской помощи отдельным категориям граждан подвели на прошедшем в Государственной Думе РФ заседании комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по здравоохранению. Как сообщила заместитель Государственного секретаря – член Постоянного комитета Союзного государства Елена Богдан, общий объем финансирования медицинских программ в 2025 году составляет 72 миллиона российских рублей. Из них 25,2 миллиона рублей предусмотрено на лечение российских граждан на территории Беларуси, более 46 миллионов рублей – на медицинские услуги для граждан Беларуси на территории РФ. "Планируется за год оказать комплексную медицинскую помощь 478 пациентам, в том числе на территории Республики Беларусь – 141 пациенту, на территории Российской Федерации – 337 пациентам", – отметила Богдан. В Союзном государстве продолжат оказывать медицинскую помощь жертвам Чернобыльской катастрофы. Так, с 2016 года помогли 1742 людям. Как рассказал статс-секретарь – заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай, в 2024 году медицинскую помощь оказали 139 лицам из категории граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие Чернобыльской катастрофы. "При этом высокотехнологичная медицинская помощь была оказана 60 пациентам, им проводилось комплексное лабораторное радиологическое обследование для оценки распространенности опухолевого процесса, использовались высокотехнологичные методы обследования и лечения", – отметил Салагай. Всего российскими медиками в 2025 году запланировано оказание помощи 63 пациентам-"чернобыльцам" на общую сумму около 17 миллионов рублей. "Свою деятельность мы ориентируем на важные социальные группы. В том числе на оздоровление детей жертв Чернобыльской катастрофы", – рассказал журналистам председатель комиссии Парламентского Собрания Валерий Малашко. По его словам, смена, состоящая из таких детей, сейчас находится в одном из российских лагерей на Черном море. В заседании принимали участие заместитель председателя Комиссии Елена Перминова, ответственный секретарь Парламентского Собрания Сергей Стрельченко, представители Постоянного комитета Союзного Государства, министерств здравоохранения, юстиции и финансов обеих стран, МЧС и Федерального медико-биологического агентства РФ. Комиссия по здравоохранению была создана по предложению председателя Государственной думы Вячеслава Володина, который 23 сентября 2024 года на заседании Парламентского Собрания в Могилеве предложил заниматься охраной здоровья жителей двух стран на основе общей законодательной базы.
https://ria.ru/20250729/malashko-2032165776.html
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россия, белоруссия, медицина
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, Медицина
В СГ подвели итоги оказания медпомощи гражданам России и Беларуси

Итоги оказания медицинской помощи гражданам России и Беларуси озвучили в СГ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Итоги оказания комплексной медицинской помощи отдельным категориям граждан подвели на прошедшем в Государственной Думе РФ заседании комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по здравоохранению.
Как сообщила заместитель Государственного секретаря – член Постоянного комитета Союзного государства Елена Богдан, общий объем финансирования медицинских программ в 2025 году составляет 72 миллиона российских рублей. Из них 25,2 миллиона рублей предусмотрено на лечение российских граждан на территории Беларуси, более 46 миллионов рублей – на медицинские услуги для граждан Беларуси на территории РФ.
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"Планируется за год оказать комплексную медицинскую помощь 478 пациентам, в том числе на территории Республики Беларусь – 141 пациенту, на территории Российской Федерации – 337 пациентам", – отметила Богдан.
В Союзном государстве продолжат оказывать медицинскую помощь жертвам Чернобыльской катастрофы. Так, с 2016 года помогли 1742 людям. Как рассказал статс-секретарь – заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай, в 2024 году медицинскую помощь оказали 139 лицам из категории граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие Чернобыльской катастрофы.
"При этом высокотехнологичная медицинская помощь была оказана 60 пациентам, им проводилось комплексное лабораторное радиологическое обследование для оценки распространенности опухолевого процесса, использовались высокотехнологичные методы обследования и лечения", – отметил Салагай.
Всего российскими медиками в 2025 году запланировано оказание помощи 63 пациентам-"чернобыльцам" на общую сумму около 17 миллионов рублей.
"Свою деятельность мы ориентируем на важные социальные группы. В том числе на оздоровление детей жертв Чернобыльской катастрофы", – рассказал журналистам председатель комиссии Парламентского Собрания Валерий Малашко.
По его словам, смена, состоящая из таких детей, сейчас находится в одном из российских лагерей на Черном море.
В заседании принимали участие заместитель председателя Комиссии Елена Перминова, ответственный секретарь Парламентского Собрания Сергей Стрельченко, представители Постоянного комитета Союзного Государства, министерств здравоохранения, юстиции и финансов обеих стран, МЧС и Федерального медико-биологического агентства РФ.
Комиссия по здравоохранению была создана по предложению председателя Государственной думы Вячеслава Володина, который 23 сентября 2024 года на заседании Парламентского Собрания в Могилеве предложил заниматься охраной здоровья жителей двух стран на основе общей законодательной базы.
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