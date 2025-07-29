https://ria.ru/20250729/max-2032093143.html
Max занял второе место в App Store
Max занял второе место в App Store - РИА Новости, 29.07.2025
Max занял второе место в App Store
Национальный российский мессенджер Max занял второе место в App Store среди бесплатных приложений со средней оценкой 4,2, приложение оценили более 67 тысяч... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T11:20:00+03:00
2025-07-29T11:20:00+03:00
2025-07-29T11:20:00+03:00
технологии
россия
google
мессенджер max
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Национальный российский мессенджер Max занял второе место в App Store среди бесплатных приложений со средней оценкой 4,2, приложение оценили более 67 тысяч пользователей операционной системы iOS, передает корреспондент РИА Новости. Кроме того, при переходе на страницу приложения в App Store указано, что это "соцсеть номер один". В свою очередь в Google Play приложение оценили более 113 тысяч пользователей на Android. В начале июля число пользователей, зарегистрированных в мессенджере, превысило 2 миллиона. В марте компания VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайтов. Она доступна в магазинах приложений App Store, Ru Store и Google Play. Позже правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, - ей станет дочерняя VK "Коммуникационная платформа".
https://ria.ru/20250702/rossiya-2026582966.html
https://ria.ru/20250630/messendzher-2026277950.html
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технологии, россия, google, мессенджер max
Технологии, Россия, Google, Мессенджер Max
Max занял второе место в App Store
Max занял второе место в App Store среди бесплатных приложений
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Национальный российский мессенджер Max занял второе место в App Store среди бесплатных приложений со средней оценкой 4,2, приложение оценили более 67 тысяч пользователей операционной системы iOS, передает корреспондент РИА Новости.
Кроме того, при переходе на страницу приложения в App Store указано, что это "соцсеть номер один".
В свою очередь в Google Play приложение оценили более 113 тысяч пользователей на Android.
В начале июля число пользователей, зарегистрированных в мессенджере, превысило 2 миллиона.
В марте компания VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайтов. Она доступна в магазинах приложений App Store, Ru Store и Google Play.
Позже правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, - ей станет дочерняя VK "Коммуникационная платформа".