https://ria.ru/20250729/manhetten-2032054068.html
СМИ: при стрельбе в высотке на Манхэттене погибли пять человек
СМИ: при стрельбе в высотке на Манхэттене погибли пять человек - РИА Новости, 29.07.2025
СМИ: при стрельбе в высотке на Манхэттене погибли пять человек
По меньшей мере пять человек погибли при стрельбе в высотке на Манхэттене в Нью-Йорке, сообщает издание New York Post со ссылкой на источники. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T03:48:00+03:00
2025-07-29T03:48:00+03:00
2025-07-29T09:51:00+03:00
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НЬЮ-ЙОРК, 29 июл - РИА Новости. По меньшей мере пять человек погибли при стрельбе в высотке на Манхэттене в Нью-Йорке, сообщает издание New York Post со ссылкой на источники. "По данным источников в правоохранительных органах, по меньшей мере пять человек были убиты, в том числе сотрудник полиции Нью-Йорка", - пишет СМИ. Также NYP сообщает о шести пострадавших.Ранее это же издание со ссылкой на источники писало о стрельбе в одном из небоскребов Нью-Йорка, где располагается, в том числе, штаб-квартира Национальной футбольной лиги (NFL) США. По данным издания, "обезумевший мужчина в бронежилете" открыл огонь внутри небоскреба. Полиция сообщала о "нейтрализации" стрелявшего.
https://ria.ru/20250729/nyu-york-2032053489.html
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в мире, нью-йорк (город), манхэттен, сша
В мире, Нью-Йорк (город), Манхэттен, США
СМИ: при стрельбе в высотке на Манхэттене погибли пять человек
NYP: пять человек погибли при стрельбе в высотке на Манхэттене в Нью-Йорке