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В Подмосковье врачи спасли мальчика, случайно съевшего крысиный яд - РИА Новости, 29.07.2025
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14:54 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/malchik-2032137144.html
В Подмосковье врачи спасли мальчика, случайно съевшего крысиный яд
В Подмосковье врачи спасли мальчика, случайно съевшего крысиный яд - РИА Новости, 29.07.2025
В Подмосковье врачи спасли мальчика, случайно съевшего крысиный яд
Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли годовалого мальчика, который случайно съел крупу, обработанную крысиным ядом, сообщили в... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T14:54:00+03:00
2025-07-29T14:54:00+03:00
происшествия
татьяна шаповаленко
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли годовалого мальчика, который случайно съел крупу, обработанную крысиным ядом, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области. "В Московской области годовалый ребенок, находясь на даче, подобрал с пола крупу, обработанную крысиным ядом. Со слов его матери, она оставила сына в соседней комнате меньше, чем на минуту: в это время он залез под стол, где находились зерна. Она не могла точно знать, проглотил он их или выплюнул. Испугавшаяся женщина сразу вызвала скорую помощь", - рассказали в пресс-службе ведомства. По словам главного врача Центра имени Л. М. Рошаля Татьяны Шаповаленко, ребёнок поступил к ним в отделение реанимации в тяжёлом состоянии. Там врачи провели ему терапию для быстрого выведения токсинов из организма. "К счастью, помощь была оказана в критически важные первые часы после отравления — и здесь особая заслуга матери, которая оперативно обратилась к врачам. Благодаря своевременным действиям удалось предотвратить поражение внутренних органов, которое могло бы возникнуть при воздействии крысиного яда", – рассказала Шаповаленко, слова которой приводятся в сообщении. По данным пресс-службы, маленький пациент чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы.
https://ria.ru/20250722/vrachi-2030726752.html
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московская область (подмосковье)
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происшествия, татьяна шаповаленко, московская область (подмосковье)
Происшествия, Татьяна Шаповаленко, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье врачи спасли мальчика, случайно съевшего крысиный яд

В Подмосковье врачи спасли случайно съевшего крысиный яд годовалого мальчика

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли годовалого мальчика, который случайно съел крупу, обработанную крысиным ядом, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.
Московской области годовалый ребенок, находясь на даче, подобрал с пола крупу, обработанную крысиным ядом. Со слов его матери, она оставила сына в соседней комнате меньше, чем на минуту: в это время он залез под стол, где находились зерна. Она не могла точно знать, проглотил он их или выплюнул. Испугавшаяся женщина сразу вызвала скорую помощь", - рассказали в пресс-службе ведомства.
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По словам главного врача Центра имени Л. М. Рошаля Татьяны Шаповаленко, ребёнок поступил к ним в отделение реанимации в тяжёлом состоянии. Там врачи провели ему терапию для быстрого выведения токсинов из организма.
"К счастью, помощь была оказана в критически важные первые часы после отравления — и здесь особая заслуга матери, которая оперативно обратилась к врачам. Благодаря своевременным действиям удалось предотвратить поражение внутренних органов, которое могло бы возникнуть при воздействии крысиного яда", – рассказала Шаповаленко, слова которой приводятся в сообщении.
По данным пресс-службы, маленький пациент чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы.
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