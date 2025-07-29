https://ria.ru/20250729/malchik-2032137144.html

В Подмосковье врачи спасли мальчика, случайно съевшего крысиный яд

В Подмосковье врачи спасли мальчика, случайно съевшего крысиный яд - РИА Новости, 29.07.2025

В Подмосковье врачи спасли мальчика, случайно съевшего крысиный яд

Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли годовалого мальчика, который случайно съел крупу, обработанную крысиным ядом, сообщили в... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T14:54:00+03:00

2025-07-29T14:54:00+03:00

2025-07-29T14:54:00+03:00

происшествия

татьяна шаповаленко

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_0:244:3071:1971_1920x0_80_0_0_51003c0fe55d4a93e685a4b490798cb7.jpg

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли годовалого мальчика, который случайно съел крупу, обработанную крысиным ядом, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области. "В Московской области годовалый ребенок, находясь на даче, подобрал с пола крупу, обработанную крысиным ядом. Со слов его матери, она оставила сына в соседней комнате меньше, чем на минуту: в это время он залез под стол, где находились зерна. Она не могла точно знать, проглотил он их или выплюнул. Испугавшаяся женщина сразу вызвала скорую помощь", - рассказали в пресс-службе ведомства. По словам главного врача Центра имени Л. М. Рошаля Татьяны Шаповаленко, ребёнок поступил к ним в отделение реанимации в тяжёлом состоянии. Там врачи провели ему терапию для быстрого выведения токсинов из организма. "К счастью, помощь была оказана в критически важные первые часы после отравления — и здесь особая заслуга матери, которая оперативно обратилась к врачам. Благодаря своевременным действиям удалось предотвратить поражение внутренних органов, которое могло бы возникнуть при воздействии крысиного яда", – рассказала Шаповаленко, слова которой приводятся в сообщении. По данным пресс-службы, маленький пациент чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы.

https://ria.ru/20250722/vrachi-2030726752.html

https://ria.ru/20250607/primore-2021465039.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, татьяна шаповаленко, московская область (подмосковье)