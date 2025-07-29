https://ria.ru/20250729/malashko-2032165776.html

Малашко: в СГ проследят за здоровьем социально чувствительных людей

Малашко: в СГ проследят за здоровьем социально чувствительных людей - РИА Новости, 29.07.2025

Малашко: в СГ проследят за здоровьем социально чувствительных людей

Комиссия Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по здравоохранению в первую очередь намерена обращать внимание на проблемы социально чувствительных... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T16:51:00+03:00

2025-07-29T16:51:00+03:00

2025-07-29T16:51:00+03:00

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/61624/22/616242273_0:165:2968:1835_1920x0_80_0_0_0f58761772155756dbe94ace24d124a5.jpg

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Комиссия Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по здравоохранению в первую очередь намерена обращать внимание на проблемы социально чувствительных слоев населения, сообщил журналистам председатель комиссии Валерий Малашко. Заявление прозвучало на полях заседания комиссии, оно состоялось в Государственной думе Российской Федерации во вторник. "Мы – два разных государства по численности населения и по территориям. Поэтому полностью транспортировать на одно или на другое государство проблемы здравоохранения мы не можем. Это может привести систему к коллапсу, если мы откроем такой широкий шлюз", – отметил Малашко. В частности, по словам председателя комиссии, выявлены пробелы в оказании медпомощи в России или Беларуси таким категориям граждан, как несовершеннолетние дети, чьи родители постоянно проживают на территории двух стран, студенты, учащиеся за рубежом, военнослужащие и гражданский персонал вооруженных сил. "Когда мы анализировали, то увидели, что есть некие точки отклонения от стандарта. У нас есть поручение окончательно сверить часы в области законодательства и доложить руководителям нашего союзного парламента о проделанной работе. Осенью будем окончательно ставить точку в этом вопросе", – сообщил Малашко. Для устранения пробелов были даны поручения руководству федеральных органов исполнительной власти РФ и республиканским органам Беларуси. Также в заседании принимали участие заместитель председателя комиссии Елена Перминова, ответственный секретарь Парламентского Собрания Сергей Стрельченко, представители Постоянного комитета Союзного Государства, министерств здравоохранения, юстиции и финансов обеих стран, МЧС и Федерального медико-биологического агентства РФ. Комиссия по здравоохранению была создана по предложению председателя Госдумы Вячеслава Володина. Он предложил заниматься охраной здоровья жителей двух стран на основе общей законодательной базы на заседании Парламентского Собрания в Могилеве 23 сентября 2024 года.

https://ria.ru/20250728/moor-2031974601.html

https://ria.ru/20250726/rossii-2031634298.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белоруссия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)