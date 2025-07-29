Рейтинг@Mail.ru
Малашко: в СГ проследят за здоровьем социально чувствительных людей - РИА Новости, 29.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
16:51 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/malashko-2032165776.html
Малашко: в СГ проследят за здоровьем социально чувствительных людей
Малашко: в СГ проследят за здоровьем социально чувствительных людей - РИА Новости, 29.07.2025
Малашко: в СГ проследят за здоровьем социально чувствительных людей
Комиссия Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по здравоохранению в первую очередь намерена обращать внимание на проблемы социально чувствительных... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T16:51:00+03:00
2025-07-29T16:51:00+03:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
белоруссия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/61624/22/616242273_0:165:2968:1835_1920x0_80_0_0_0f58761772155756dbe94ace24d124a5.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Комиссия Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по здравоохранению в первую очередь намерена обращать внимание на проблемы социально чувствительных слоев населения, сообщил журналистам председатель комиссии Валерий Малашко. Заявление прозвучало на полях заседания комиссии, оно состоялось в Государственной думе Российской Федерации во вторник. "Мы – два разных государства по численности населения и по территориям. Поэтому полностью транспортировать на одно или на другое государство проблемы здравоохранения мы не можем. Это может привести систему к коллапсу, если мы откроем такой широкий шлюз", – отметил Малашко. В частности, по словам председателя комиссии, выявлены пробелы в оказании медпомощи в России или Беларуси таким категориям граждан, как несовершеннолетние дети, чьи родители постоянно проживают на территории двух стран, студенты, учащиеся за рубежом, военнослужащие и гражданский персонал вооруженных сил. "Когда мы анализировали, то увидели, что есть некие точки отклонения от стандарта. У нас есть поручение окончательно сверить часы в области законодательства и доложить руководителям нашего союзного парламента о проделанной работе. Осенью будем окончательно ставить точку в этом вопросе", – сообщил Малашко. Для устранения пробелов были даны поручения руководству федеральных органов исполнительной власти РФ и республиканским органам Беларуси. Также в заседании принимали участие заместитель председателя комиссии Елена Перминова, ответственный секретарь Парламентского Собрания Сергей Стрельченко, представители Постоянного комитета Союзного Государства, министерств здравоохранения, юстиции и финансов обеих стран, МЧС и Федерального медико-биологического агентства РФ. Комиссия по здравоохранению была создана по предложению председателя Госдумы Вячеслава Володина. Он предложил заниматься охраной здоровья жителей двух стран на основе общей законодательной базы на заседании Парламентского Собрания в Могилеве 23 сентября 2024 года.
https://ria.ru/20250728/moor-2031974601.html
https://ria.ru/20250726/rossii-2031634298.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/61624/22/616242273_151:0:2818:2000_1920x0_80_0_0_9c7be8b2598ab74aca6bf62823b6e1ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Малашко: в СГ проследят за здоровьем социально чувствительных людей

Малашко: в СГ обратят внимание на защиту здоровья социально чувствительных людей

© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в медиабанк
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Комиссия Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по здравоохранению в первую очередь намерена обращать внимание на проблемы социально чувствительных слоев населения, сообщил журналистам председатель комиссии Валерий Малашко.
Заявление прозвучало на полях заседания комиссии, оно состоялось в Государственной думе Российской Федерации во вторник.
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Моор предложил Белоруссии сотрудничать с тюменским нефтегазовым кластером
28 июля, 16:17
"Мы – два разных государства по численности населения и по территориям. Поэтому полностью транспортировать на одно или на другое государство проблемы здравоохранения мы не можем. Это может привести систему к коллапсу, если мы откроем такой широкий шлюз", – отметил Малашко.
В частности, по словам председателя комиссии, выявлены пробелы в оказании медпомощи в России или Беларуси таким категориям граждан, как несовершеннолетние дети, чьи родители постоянно проживают на территории двух стран, студенты, учащиеся за рубежом, военнослужащие и гражданский персонал вооруженных сил.
"Когда мы анализировали, то увидели, что есть некие точки отклонения от стандарта. У нас есть поручение окончательно сверить часы в области законодательства и доложить руководителям нашего союзного парламента о проделанной работе. Осенью будем окончательно ставить точку в этом вопросе", – сообщил Малашко.
Для устранения пробелов были даны поручения руководству федеральных органов исполнительной власти РФ и республиканским органам Беларуси.
Также в заседании принимали участие заместитель председателя комиссии Елена Перминова, ответственный секретарь Парламентского Собрания Сергей Стрельченко, представители Постоянного комитета Союзного Государства, министерств здравоохранения, юстиции и финансов обеих стран, МЧС и Федерального медико-биологического агентства РФ.
Комиссия по здравоохранению была создана по предложению председателя Госдумы Вячеслава Володина. Он предложил заниматься охраной здоровья жителей двух стран на основе общей законодательной базы на заседании Парламентского Собрания в Могилеве 23 сентября 2024 года.
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
Грызлов заявил об оживлении рынка туруслуг Союзного государства
26 июля, 17:15
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияБелоруссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала