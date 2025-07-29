Заявление Макрона об Украине вызвало недоумение во Франции
© Getty Images / Leon NealПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© Getty Images / Leon Neal
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Читатели Le Figaro раскритиковали заявление президента Франции Эммануэля Макрона о поддержке Украины несмотря на ситуацию с независимостью антикоррупционных ведомств.
"Живая демократия"? Не смешите! Скорее агонизирующая!" — написал один из комментаторов.
"Живая демократия"? Не смешите! Скорее агонизирующая!" — написал один из комментаторов.
"Трагикомический президент", — поддержал другой.
"Два года назад мы бы покатились со смеху, но сегодня уже не знаем, что и написать... кроме того, что этих двоих пора гнать в шею", — поделился мнением еще один из пользователей.
"По инициативе администрации Трампа американские аудиторы уже несколько месяцев проводят финансовую проверку на Украине. Г-н Зеленский еще весной заявлял об исчезновении миллионов долларов – это лишь видимая часть айсберга! Как правило, американская администрация не шутит с деньгами налогоплательщиков, и те, кто присвоил средства, будут привлечены к ответственности. Хотелось бы, чтобы Европа проявила такую же решимость в проведении финансового аудита средств, выделенных Украине!" — заключили читатели.
На прошлой неделе Макрон после беседы с Зеленским написал в соцсети X, что якобы Украина даже во время конфликта остается живой демократией и намерена продолжать движение по европейскому пути.
Верховная рада 22 июля поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры.
Впоследствии законопроект был подписан Зеленским. Некоторые украинские парламентарии расценили этот шаг как ликвидацию антикоррупционных структур страны. Из-за этого решения по всей стране прошли акции протеста.
"Два года назад мы бы покатились со смеху, но сегодня уже не знаем, что и написать... кроме того, что этих двоих пора гнать в шею", — поделился мнением еще один из пользователей.
"По инициативе администрации Трампа американские аудиторы уже несколько месяцев проводят финансовую проверку на Украине. Г-н Зеленский еще весной заявлял об исчезновении миллионов долларов – это лишь видимая часть айсберга! Как правило, американская администрация не шутит с деньгами налогоплательщиков, и те, кто присвоил средства, будут привлечены к ответственности. Хотелось бы, чтобы Европа проявила такую же решимость в проведении финансового аудита средств, выделенных Украине!" — заключили читатели.
На прошлой неделе Макрон после беседы с Зеленским написал в соцсети X, что якобы Украина даже во время конфликта остается живой демократией и намерена продолжать движение по европейскому пути.
Верховная рада 22 июля поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры.
Впоследствии законопроект был подписан Зеленским. Некоторые украинские парламентарии расценили этот шаг как ликвидацию антикоррупционных структур страны. Из-за этого решения по всей стране прошли акции протеста.
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