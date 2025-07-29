https://ria.ru/20250729/makron-2032158319.html

Заявление Макрона об Украине вызвало недоумение во Франции

Заявление Макрона об Украине вызвало недоумение во Франции - РИА Новости, 29.07.2025

Заявление Макрона об Украине вызвало недоумение во Франции

Читатели Le Figaro раскритиковали заявление президента Франции Эммануэля Макрона о поддержке Украины несмотря на ситуацию с независимостью антикоррупционных... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T16:21:00+03:00

2025-07-29T16:21:00+03:00

2025-07-29T16:21:00+03:00

в мире

украина

франция

эммануэль макрон

владимир зеленский

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Читатели Le Figaro раскритиковали заявление президента Франции Эммануэля Макрона о поддержке Украины несмотря на ситуацию с независимостью антикоррупционных ведомств."Живая демократия"? Не смешите! Скорее агонизирующая!" — написал один из комментаторов. "Трагикомический президент", — поддержал другой. "Два года назад мы бы покатились со смеху, но сегодня уже не знаем, что и написать... кроме того, что этих двоих пора гнать в шею", — поделился мнением еще один из пользователей. "По инициативе администрации Трампа американские аудиторы уже несколько месяцев проводят финансовую проверку на Украине. Г-н Зеленский еще весной заявлял об исчезновении миллионов долларов – это лишь видимая часть айсберга! Как правило, американская администрация не шутит с деньгами налогоплательщиков, и те, кто присвоил средства, будут привлечены к ответственности. Хотелось бы, чтобы Европа проявила такую же решимость в проведении финансового аудита средств, выделенных Украине!" — заключили читатели. На прошлой неделе Макрон после беседы с Зеленским написал в соцсети X, что якобы Украина даже во время конфликта остается живой демократией и намерена продолжать движение по европейскому пути. Верховная рада 22 июля поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Впоследствии законопроект был подписан Зеленским. Некоторые украинские парламентарии расценили этот шаг как ликвидацию антикоррупционных структур страны. Из-за этого решения по всей стране прошли акции протеста. Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250729/ukraina-2032092416.html

https://ria.ru/20250729/dubinskiy-2032097062.html

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в мире, украина, франция, эммануэль макрон, владимир зеленский