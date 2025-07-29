https://ria.ru/20250729/kurs-2032199126.html

Официальный курс доллара вырос до 82,22 рубля

Официальный курс доллара вырос до 82,22 рубля - РИА Новости, 29.07.2025

Официальный курс доллара вырос до 82,22 рубля

Официальный курс доллара на среду вырос на 2,64 рубля — до 82,2197 рубля, сообщил Центробанк. РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T18:23:00+03:00

2025-07-29T18:23:00+03:00

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Официальный курс доллара на среду вырос на 2,64 рубля — до 82,2197 рубля, сообщил Центробанк.Накануне регулятор установил курс американской валюты на уровне 79,5782 рубля. Доллар превысил показатель в 82 рубля впервые с начала мая.В свою очередь, юань стал дороже на 30,61 копейки, достигнув отметки 11,4270 рубля. Курс евро поднялся на 1,79 рубля — до 94,9976 рубляЦБ России с 13 июня прошлого года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. Это произошло после введения санкций США против Мосбиржи. Юань по-прежнему определялся по рыночному курсу российской торговой площадки.С 27 декабря регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.

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экономика, сша, россия, московская биржа