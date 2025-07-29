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Российские военные контролируют подступы к Купянску, заявил Ганчев - РИА Новости, 29.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:15 29.07.2025 (обновлено: 19:21 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/kupyansk-2032217811.html
Российские военные контролируют подступы к Купянску, заявил Ганчев
Российские военные контролируют подступы к Купянску, заявил Ганчев - РИА Новости, 29.07.2025
Российские военные контролируют подступы к Купянску, заявил Ганчев
Подступы к Купянску находятся под контролем ВС РФ, что дает возможность контролировать перемещение противника на этом направлении, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T19:15:00+03:00
2025-07-29T19:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
харьковская область
виталий ганчев
украина
безопасность
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Подступы к Купянску находятся под контролем ВС РФ, что дает возможность контролировать перемещение противника на этом направлении, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."В настоящее время проводится операция по освобождению ближайших населенных пунктов. Все уже подступы к Купянску практически находятся под контролем ВС РФ. Это дает возможность нам контролировать полностью перемещение всех незаконных вооружённых формирований Украины на купянском направлении и препятствовать их ротации, подвозу боеприпасов", - сообщил агентству Ганчев.Он отметил, что ВС РФ таким образом расширяют зону контроля для дальнейшего освобождения самого Купянска.
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харьковская область
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вооруженные силы рф, харьковская область, виталий ганчев, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Харьковская область, Виталий Ганчев, Украина, Безопасность
Российские военные контролируют подступы к Купянску, заявил Ганчев

Ганчев: контроль над подступами к Купянску позволяет следить за действиями ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Подступы к Купянску находятся под контролем ВС РФ, что дает возможность контролировать перемещение противника на этом направлении, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"В настоящее время проводится операция по освобождению ближайших населенных пунктов. Все уже подступы к Купянску практически находятся под контролем ВС РФ. Это дает возможность нам контролировать полностью перемещение всех незаконных вооружённых формирований Украины на купянском направлении и препятствовать их ротации, подвозу боеприпасов", - сообщил агентству Ганчев.
Он отметил, что ВС РФ таким образом расширяют зону контроля для дальнейшего освобождения самого Купянска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФХарьковская областьВиталий ГанчевУкраинаБезопасность
 
 
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