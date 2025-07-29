https://ria.ru/20250729/kupyansk-2032217811.html

Российские военные контролируют подступы к Купянску, заявил Ганчев

Российские военные контролируют подступы к Купянску, заявил Ганчев - РИА Новости, 29.07.2025

Российские военные контролируют подступы к Купянску, заявил Ганчев

Подступы к Купянску находятся под контролем ВС РФ, что дает возможность контролировать перемещение противника на этом направлении, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T19:15:00+03:00

2025-07-29T19:15:00+03:00

2025-07-29T19:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

харьковская область

виталий ганчев

украина

безопасность

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Подступы к Купянску находятся под контролем ВС РФ, что дает возможность контролировать перемещение противника на этом направлении, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."В настоящее время проводится операция по освобождению ближайших населенных пунктов. Все уже подступы к Купянску практически находятся под контролем ВС РФ. Это дает возможность нам контролировать полностью перемещение всех незаконных вооружённых формирований Украины на купянском направлении и препятствовать их ротации, подвозу боеприпасов", - сообщил агентству Ганчев.Он отметил, что ВС РФ таким образом расширяют зону контроля для дальнейшего освобождения самого Купянска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

украина

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вооруженные силы рф, харьковская область, виталий ганчев, украина, безопасность