https://ria.ru/20250729/krym-2032221430.html
В Крыму отреагировали на новый ультиматум Трампа
В Крыму отреагировали на новый ультиматум Трампа - РИА Новости, 29.07.2025
В Крыму отреагировали на новый ультиматум Трампа
Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости назвал выдвинутый президентом США Дональдом Трампом новый ультиматум попыткой... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T19:41:00+03:00
2025-07-29T19:41:00+03:00
2025-07-29T19:41:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости назвал выдвинутый президентом США Дональдом Трампом новый ультиматум попыткой завершить украинский конфликт наскоком. Ранее Трамп заявил, что США введут 100-процентные пошлины на товары из России и пошлины против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом. В понедельник Трамп объявил о сокращении этого срока до 10-12 дней. "Трамп пребывает в эйфории после нескольких подряд дипломатических успехов, а потому вновь пытается наскоком решить эту сложную проблему. Понятно его желание, и в целом оно вызывает у нас уважение, в отличие от политики Байдена, который кроме оскорблений, ничего не делал. Но он не понимает всей глубины проблемы", - сказал Константинов. При этом, по его словам, для решения украинского конфликта нужно сначала устранить его первопричины - истоки кризиса. "Там немного пунктов, и в рамках этого можно работать. Но американцы упорно пытаются подступиться не сначала, а с конца. Но ведь нет никаких гарантий, что всё прекратится без решения вопросов по русскому языку, да и нет гарантий, что завтра на территорию бывшей Украины не зайдет контингент НАТО и не начнет войну с нами. А прекращать стрелять без таких гарантий и общаться ни о чем - это не стратегия. Нам нужны гарантии того, что с территории бывшей Украины не будут исходить угрозы нам", - сказал глава парламента.
https://ria.ru/20250729/ukraina-2032128547.html
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сша, украина, россия, дональд трамп, владимир константинов, нато
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Константинов, НАТО
В Крыму отреагировали на новый ультиматум Трампа
Константинов назвал новый ультиматум Трампа попыткой завершить конфликт наскоком