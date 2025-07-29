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В Крыму предложили запретить использование произведений иноагентов - РИА Новости, 29.07.2025
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11:38 29.07.2025 (обновлено: 14:04 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/krym-2032096152.html
В Крыму предложили запретить использование произведений иноагентов
В Крыму предложили запретить использование произведений иноагентов - РИА Новости, 29.07.2025
В Крыму предложили запретить использование произведений иноагентов
Парламент Крыма предложил запретить публичное использование произведений иноагентов и недружественных к России иностранцев, заявил спикер Госсовета республики... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T11:38:00+03:00
2025-07-29T14:04:00+03:00
общество
россия
республика крым
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости. Парламент Крыма предложил запретить публичное использование произведений иноагентов и недружественных к России иностранцев, заявил спикер Госсовета республики Владимир Константинов. "Мы готовим обращение в Государственную думу о введении законодательного запрета на публичное использование и исполнение произведений, созданных иноагентами или гражданами иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия", — написал он в Telegram-канале. Константинов уточнил, что речь идет о законодательном запрете на публичное исполнение произведений иноагентов, их показ, трансляцию, прокат, демонстрацию или размещение в интернете.По его словам, против России ведется информационная война, а некоторые деятели культуры используют свое творчество как инструмент влияния, распространяют антироссийскую повестку, дискредитируют государственные институты и подрывают традиционные духовно-нравственные ценности. При этом их произведения продолжают широко транслироваться. Государство может и обязано защищать свое информационное и культурное пространство от такого воздействия, уверен Константинов.
https://ria.ru/20250727/volodin-2031735613.html
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общество, россия, республика крым, владимир константинов, госдума рф
Общество, Россия, Республика Крым, Владимир Константинов, Госдума РФ
В Крыму предложили запретить использование произведений иноагентов

Парламент Крыма предложил запретить использование произведений иноагентов

© Getty Images / ArtistGNDphotographyДевушка занимается в библиотеке
Девушка занимается в библиотеке - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© Getty Images / ArtistGNDphotography
Девушка занимается в библиотеке. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости. Парламент Крыма предложил запретить публичное использование произведений иноагентов и недружественных к России иностранцев, заявил спикер Госсовета республики Владимир Константинов.
"Мы готовим обращение в Государственную думу о введении законодательного запрета на публичное использование и исполнение произведений, созданных иноагентами или гражданами иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия", — написал он в Telegram-канале.
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Константинов уточнил, что речь идет о законодательном запрете на публичное исполнение произведений иноагентов, их показ, трансляцию, прокат, демонстрацию или размещение в интернете.
По его словам, против России ведется информационная война, а некоторые деятели культуры используют свое творчество как инструмент влияния, распространяют антироссийскую повестку, дискредитируют государственные институты и подрывают традиционные духовно-нравственные ценности. При этом их произведения продолжают широко транслироваться.
Государство может и обязано защищать свое информационное и культурное пространство от такого воздействия, уверен Константинов.
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ОбществоРоссияРеспублика КрымВладимир КонстантиновГосдума РФ
 
 
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