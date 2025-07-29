https://ria.ru/20250729/krym-2032096152.html

В Крыму предложили запретить использование произведений иноагентов

В Крыму предложили запретить использование произведений иноагентов - РИА Новости, 29.07.2025

В Крыму предложили запретить использование произведений иноагентов

Парламент Крыма предложил запретить публичное использование произведений иноагентов и недружественных к России иностранцев, заявил спикер Госсовета республики... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T11:38:00+03:00

2025-07-29T11:38:00+03:00

2025-07-29T14:04:00+03:00

общество

россия

республика крым

владимир константинов

госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости. Парламент Крыма предложил запретить публичное использование произведений иноагентов и недружественных к России иностранцев, заявил спикер Госсовета республики Владимир Константинов. "Мы готовим обращение в Государственную думу о введении законодательного запрета на публичное использование и исполнение произведений, созданных иноагентами или гражданами иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия", — написал он в Telegram-канале. Константинов уточнил, что речь идет о законодательном запрете на публичное исполнение произведений иноагентов, их показ, трансляцию, прокат, демонстрацию или размещение в интернете.По его словам, против России ведется информационная война, а некоторые деятели культуры используют свое творчество как инструмент влияния, распространяют антироссийскую повестку, дискредитируют государственные институты и подрывают традиционные духовно-нравственные ценности. При этом их произведения продолжают широко транслироваться. Государство может и обязано защищать свое информационное и культурное пространство от такого воздействия, уверен Константинов.

https://ria.ru/20250727/volodin-2031735613.html

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общество, россия, республика крым, владимир константинов, госдума рф