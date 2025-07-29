https://ria.ru/20250729/krym-2032096152.html
В Крыму предложили запретить использование произведений иноагентов
В Крыму предложили запретить использование произведений иноагентов - РИА Новости, 29.07.2025
В Крыму предложили запретить использование произведений иноагентов
Парламент Крыма предложил запретить публичное использование произведений иноагентов и недружественных к России иностранцев, заявил спикер Госсовета республики... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T11:38:00+03:00
2025-07-29T11:38:00+03:00
2025-07-29T14:04:00+03:00
общество
россия
республика крым
владимир константинов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991151350_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_94e5fa6f5e8d24ae9413adc67d71ff5e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости. Парламент Крыма предложил запретить публичное использование произведений иноагентов и недружественных к России иностранцев, заявил спикер Госсовета республики Владимир Константинов. "Мы готовим обращение в Государственную думу о введении законодательного запрета на публичное использование и исполнение произведений, созданных иноагентами или гражданами иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия", — написал он в Telegram-канале. Константинов уточнил, что речь идет о законодательном запрете на публичное исполнение произведений иноагентов, их показ, трансляцию, прокат, демонстрацию или размещение в интернете.По его словам, против России ведется информационная война, а некоторые деятели культуры используют свое творчество как инструмент влияния, распространяют антироссийскую повестку, дискредитируют государственные институты и подрывают традиционные духовно-нравственные ценности. При этом их произведения продолжают широко транслироваться. Государство может и обязано защищать свое информационное и культурное пространство от такого воздействия, уверен Константинов.
https://ria.ru/20250727/volodin-2031735613.html
https://ria.ru/20250716/boyarskiy-2029570558.html
россия
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991151350_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eb4d3969d1d441b2258627157c78d3b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, республика крым, владимир константинов, госдума рф
Общество, Россия, Республика Крым, Владимир Константинов, Госдума РФ
В Крыму предложили запретить использование произведений иноагентов
Парламент Крыма предложил запретить использование произведений иноагентов