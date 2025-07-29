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Поезда в Крым и обратно следуют без задержек - РИА Новости, 29.07.2025
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11:02 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/krym-2032089519.html
Поезда в Крым и обратно следуют без задержек
Поезда в Крым и обратно следуют без задержек - РИА Новости, 29.07.2025
Поезда в Крым и обратно следуют без задержек
Пассажирские поезда "Гранд Сервис Экспресс" из и в направлении Крыма следуют без задержек после ЧП с БПЛА в Ростовской области, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T11:02:00+03:00
2025-07-29T11:02:00+03:00
происшествия
ростовская область
республика крым
сальск
ржд
гранд сервис экспресс
федеральная пассажирская компания
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пассажирские поезда "Гранд Сервис Экспресс" из и в направлении Крыма следуют без задержек после ЧП с БПЛА в Ростовской области, сообщили РИА Новости в компании. РЖД ранее сообщили, что во вторник в 02.00 из-за падения обломков БПЛА нарушена работа контактной сети на станции Сальск в Ростовской области. Движение поездов здесь было приостановлено, а затем сделано по временной схеме в обход поврежденного участка. Из-за ЧП было повреждено остекление в двух вагонах пассажирского поезда, по предварительным данным, пострадавших нет. "Поезда не задерживаются, следуют в соответствии с графиком", - рассказали в компании. "Федеральная пассажирская компания" ("дочка" РЖД) утром сообщала о задержке одиннадцати поездов. Максимальное время задержки составляет до пяти часов.
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ростовская область
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происшествия, ростовская область, республика крым, сальск, ржд, гранд сервис экспресс , федеральная пассажирская компания
Происшествия, Ростовская область, Республика Крым, Сальск, РЖД, Гранд Сервис Экспресс , Федеральная пассажирская компания
Поезда в Крым и обратно следуют без задержек

Поезда в Крым и обратно следуют без задержек после ЧП в Ростовской области

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкПассажир из скорого двухэтажного поезда "Таврия" из Москвы на железнодорожном вокзале Феодосии
Пассажир из скорого двухэтажного поезда Таврия из Москвы на железнодорожном вокзале Феодосии - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Макс Ветров
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Пассажир из скорого двухэтажного поезда "Таврия" из Москвы на железнодорожном вокзале Феодосии. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пассажирские поезда "Гранд Сервис Экспресс" из и в направлении Крыма следуют без задержек после ЧП с БПЛА в Ростовской области, сообщили РИА Новости в компании.
РЖД ранее сообщили, что во вторник в 02.00 из-за падения обломков БПЛА нарушена работа контактной сети на станции Сальск в Ростовской области. Движение поездов здесь было приостановлено, а затем сделано по временной схеме в обход поврежденного участка. Из-за ЧП было повреждено остекление в двух вагонах пассажирского поезда, по предварительным данным, пострадавших нет.
"Поезда не задерживаются, следуют в соответствии с графиком", - рассказали в компании.
"Федеральная пассажирская компания" ("дочка" РЖД) утром сообщала о задержке одиннадцати поездов. Максимальное время задержки составляет до пяти часов.
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ПроисшествияРостовская областьРеспублика КрымСальскРЖДГранд Сервис ЭкспрессФедеральная пассажирская компания
 
 
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