https://ria.ru/20250729/krym-2032089519.html

Поезда в Крым и обратно следуют без задержек

Поезда в Крым и обратно следуют без задержек - РИА Новости, 29.07.2025

Поезда в Крым и обратно следуют без задержек

Пассажирские поезда "Гранд Сервис Экспресс" из и в направлении Крыма следуют без задержек после ЧП с БПЛА в Ростовской области, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 29.07.2025

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2025-07-29T11:02:00+03:00

2025-07-29T11:02:00+03:00

происшествия

ростовская область

республика крым

сальск

ржд

гранд сервис экспресс

федеральная пассажирская компания

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пассажирские поезда "Гранд Сервис Экспресс" из и в направлении Крыма следуют без задержек после ЧП с БПЛА в Ростовской области, сообщили РИА Новости в компании. РЖД ранее сообщили, что во вторник в 02.00 из-за падения обломков БПЛА нарушена работа контактной сети на станции Сальск в Ростовской области. Движение поездов здесь было приостановлено, а затем сделано по временной схеме в обход поврежденного участка. Из-за ЧП было повреждено остекление в двух вагонах пассажирского поезда, по предварительным данным, пострадавших нет. "Поезда не задерживаются, следуют в соответствии с графиком", - рассказали в компании. "Федеральная пассажирская компания" ("дочка" РЖД) утром сообщала о задержке одиннадцати поездов. Максимальное время задержки составляет до пяти часов.

https://ria.ru/20250412/bespilotnik-2010846782.html

ростовская область

республика крым

сальск

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происшествия, ростовская область, республика крым, сальск, ржд, гранд сервис экспресс , федеральная пассажирская компания