Фигуранты дела о теракте в "Крокусе" использовали виртуальные SIM-карты
Фигуранты дела "Крокуса" использовали виртуальные SIM-карты для связи
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкФигуранты по делу о теракте в "Крокус сити холле" Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни на заседании Басманного суда Москвы
Фигуранты по делу о теракте в "Крокус сити холле" Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни на заседании Басманного суда Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Фигуранты дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" при подготовке к преступлению использовали виртуальные SIM-карты, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Членами террористической организации "Вилаят Хорасан" с целью соблюдения мер конспирации в осуществлении террористической деятельности приобретались виртуальные сим-карты, которые использовались для связи между членами террористического сообщества, в том числе для регистрации аккаунтов в мессенджере "Телеграм". Так, со счета Курбонова Д.Б. оплачено приобретение виртуальных сим-карт 30.01.2024 и 10.02.2024, со счета Юсуфзоды Я.Д. оплачено приобретение виртуальных сим-карт 28.02.2024 и 20.03.2024", - указано в материалах.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.
Дело в отношении фигурантов поступило во 2-ой западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.