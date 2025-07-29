https://ria.ru/20250729/krokus-2032051108.html

Фигуранты дела о теракте в "Крокусе" использовали виртуальные SIM-карты

Фигуранты дела о теракте в "Крокусе" использовали виртуальные SIM-карты - РИА Новости, 29.07.2025

Фигуранты дела о теракте в "Крокусе" использовали виртуальные SIM-карты

Фигуранты дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" при подготовке к преступлению использовали виртуальные SIM-карты, говорится в материалах дела,... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T02:25:00+03:00

2025-07-29T02:25:00+03:00

2025-07-29T02:25:00+03:00

красногорск

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Фигуранты дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" при подготовке к преступлению использовали виртуальные SIM-карты, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Членами террористической организации "Вилаят Хорасан" с целью соблюдения мер конспирации в осуществлении террористической деятельности приобретались виртуальные сим-карты, которые использовались для связи между членами террористического сообщества, в том числе для регистрации аккаунтов в мессенджере "Телеграм". Так, со счета Курбонова Д.Б. оплачено приобретение виртуальных сим-карт 30.01.2024 и 10.02.2024, со счета Юсуфзоды Я.Д. оплачено приобретение виртуальных сим-карт 28.02.2024 и 20.03.2024", - указано в материалах. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей. Дело в отношении фигурантов поступило во 2-ой западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20250729/krokus-2032048711.html

красногорск

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