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Фигуранты дела о теракте в "Крокусе" использовали виртуальные SIM-карты - РИА Новости, 29.07.2025
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02:25 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/krokus-2032051108.html
Фигуранты дела о теракте в "Крокусе" использовали виртуальные SIM-карты
Фигуранты дела о теракте в "Крокусе" использовали виртуальные SIM-карты - РИА Новости, 29.07.2025
Фигуранты дела о теракте в "Крокусе" использовали виртуальные SIM-карты
Фигуранты дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" при подготовке к преступлению использовали виртуальные SIM-карты, говорится в материалах дела,... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T02:25:00+03:00
2025-07-29T02:25:00+03:00
красногорск
крокус
telegram
крокус сити холл
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Фигуранты дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" при подготовке к преступлению использовали виртуальные SIM-карты, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Членами террористической организации "Вилаят Хорасан" с целью соблюдения мер конспирации в осуществлении террористической деятельности приобретались виртуальные сим-карты, которые использовались для связи между членами террористического сообщества, в том числе для регистрации аккаунтов в мессенджере "Телеграм". Так, со счета Курбонова Д.Б. оплачено приобретение виртуальных сим-карт 30.01.2024 и 10.02.2024, со счета Юсуфзоды Я.Д. оплачено приобретение виртуальных сим-карт 28.02.2024 и 20.03.2024", - указано в материалах. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей. Дело в отношении фигурантов поступило во 2-ой западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
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красногорск, крокус, telegram, крокус сити холл
Красногорск, Крокус, Telegram, Крокус Сити Холл
Фигуранты дела о теракте в "Крокусе" использовали виртуальные SIM-карты

Фигуранты дела "Крокуса" использовали виртуальные SIM-карты для связи

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкФигуранты по делу о теракте в "Крокус сити холле" Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни на заседании Басманного суда Москвы
Фигуранты по делу о теракте в Крокус сити холле Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни на заседании Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Фигуранты по делу о теракте в "Крокус сити холле" Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни на заседании Басманного суда Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Фигуранты дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" при подготовке к преступлению использовали виртуальные SIM-карты, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Членами террористической организации "Вилаят Хорасан" с целью соблюдения мер конспирации в осуществлении террористической деятельности приобретались виртуальные сим-карты, которые использовались для связи между членами террористического сообщества, в том числе для регистрации аккаунтов в мессенджере "Телеграм". Так, со счета Курбонова Д.Б. оплачено приобретение виртуальных сим-карт 30.01.2024 и 10.02.2024, со счета Юсуфзоды Я.Д. оплачено приобретение виртуальных сим-карт 28.02.2024 и 20.03.2024", - указано в материалах.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.
Дело в отношении фигурантов поступило во 2-ой западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
Рассмотрение вопроса о продлении ареста обвиняемым в причастности к теракту в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
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