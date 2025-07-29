Исполнители теракта в "Крокусе" использовали псевдонимы
Исполнители теракта в "Крокусе" использовали псевдонимы для конспирации
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРассмотрение вопроса о продлении ареста обвиняемым в причастности к теракту в "Крокус Сити Холле"
Рассмотрение вопроса о продлении ареста обвиняемым в причастности к теракту в "Крокус Сити Холле". Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Исполнители теракта в концертном зале "Крокус сити холл" не знали имен друг друга, из-за конспирации они использовали псевдонимы, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"В целях конспирации члены террористической организации использовали в разговорах между собой специальные речевые обороты (сленг), друг друга именовали по прозвищам и вымышленным именам (псевдонимам), зачастую не зная настоящих имен участников террористической организации, с которыми осуществляли совместную преступную деятельность", - следует из материалов.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.
Дело в отношении фигурантов поступило во 2-ой западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.