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Исполнители теракта в "Крокусе" использовали псевдонимы - РИА Новости, 29.07.2025
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01:12 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/krokus-2032048711.html
Исполнители теракта в "Крокусе" использовали псевдонимы
Исполнители теракта в "Крокусе" использовали псевдонимы - РИА Новости, 29.07.2025
Исполнители теракта в "Крокусе" использовали псевдонимы
Исполнители теракта в концертном зале "Крокус сити холл" не знали имен друг друга, из-за конспирации они использовали псевдонимы, говорится в материалах дела,... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T01:12:00+03:00
2025-07-29T01:12:00+03:00
происшествия
красногорск
крокус сити холл
крокус
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Исполнители теракта в концертном зале "Крокус сити холл" не знали имен друг друга, из-за конспирации они использовали псевдонимы, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "В целях конспирации члены террористической организации использовали в разговорах между собой специальные речевые обороты (сленг), друг друга именовали по прозвищам и вымышленным именам (псевдонимам), зачастую не зная настоящих имен участников террористической организации, с которыми осуществляли совместную преступную деятельность", - следует из материалов. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей. Дело в отношении фигурантов поступило во 2-ой западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20250727/jurlitsa-2031710041.html
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происшествия, красногорск, крокус сити холл, крокус
Происшествия, Красногорск, Крокус Сити Холл, Крокус
Исполнители теракта в "Крокусе" использовали псевдонимы

Исполнители теракта в "Крокусе" использовали псевдонимы для конспирации

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРассмотрение вопроса о продлении ареста обвиняемым в причастности к теракту в "Крокус Сити Холле"
Рассмотрение вопроса о продлении ареста обвиняемым в причастности к теракту в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Рассмотрение вопроса о продлении ареста обвиняемым в причастности к теракту в "Крокус Сити Холле". Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Исполнители теракта в концертном зале "Крокус сити холл" не знали имен друг друга, из-за конспирации они использовали псевдонимы, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"В целях конспирации члены террористической организации использовали в разговорах между собой специальные речевые обороты (сленг), друг друга именовали по прозвищам и вымышленным именам (псевдонимам), зачастую не зная настоящих имен участников террористической организации, с которыми осуществляли совместную преступную деятельность", - следует из материалов.
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Не менее семи юрлиц признаны потерпевшими по делу о теракте в "Крокусе"
27 июля, 10:31
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.
Дело в отношении фигурантов поступило во 2-ой западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Исполнители теракта в "Крокусе" подожгли зал с помощью бензина
27 июля, 03:06
 
ПроисшествияКрасногорскКрокус Сити ХоллКрокус
 
 
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