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ВС России не наносят удары по гражданским целям, заявил Песков - РИА Новости, 29.07.2025
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12:53 29.07.2025 (обновлено: 12:58 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/kreml-2032109282.html
ВС России не наносят удары по гражданским целям, заявил Песков
ВС России не наносят удары по гражданским целям, заявил Песков - РИА Новости, 29.07.2025
ВС России не наносят удары по гражданским целям, заявил Песков
Российская армия наносит удары исключительно по военной и околовоенной инфраструктуре Украины, по гражданским целям удары не наносятся, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T12:53:00+03:00
2025-07-29T12:58:00+03:00
безопасность
украина
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Российская армия наносит удары исключительно по военной и околовоенной инфраструктуре Украины, по гражданским целям удары не наносятся, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Российская армия не наносит ударов по гражданским целям, удары наносятся по военной и околовоенной инфраструктуре", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о реакции Кремля на обвинения со стороны киевского режима.
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безопасность, украина, россия, дмитрий песков
Безопасность, Украина, Россия, Дмитрий Песков
ВС России не наносят удары по гражданским целям, заявил Песков

Песков: ВС РФ наносят удары только по военной и околовоенной инфраструктуре ВСУ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Российская армия наносит удары исключительно по военной и околовоенной инфраструктуре Украины, по гражданским целям удары не наносятся, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Российская армия не наносит ударов по гражданским целям, удары наносятся по военной и околовоенной инфраструктуре", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о реакции Кремля на обвинения со стороны киевского режима.
Нашествие саранчи на Украине. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
На Украине обвинили Россию в нашествии саранчи
28 июля, 15:55
 
БезопасностьУкраинаРоссияДмитрий Песков
 
 
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