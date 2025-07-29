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В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 29.07.2025
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12:47 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/kreml-2032107417.html
В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа
В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 29.07.2025
В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа
Вопрос о возможной встрече президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа как не стоял в предметном плане в повестке дня, так и не стоит,... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T12:47:00+03:00
2025-07-29T12:47:00+03:00
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Вопрос о возможной встрече президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа как не стоял в предметном плане в повестке дня, так и не стоит, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Он как не стоял в предметном плане, так и не стоит, этот вопрос (о встрече двух лидеров - ред.)", - сказал Песков журналистам.
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в мире, россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп
В мире, Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп
В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа

Песков: вопрос о возможной встрече Путина и Трампа не стоит в повестке дня

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа)
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа). Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Вопрос о возможной встрече президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа как не стоял в предметном плане в повестке дня, так и не стоит, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Он как не стоял в предметном плане, так и не стоит, этот вопрос (о встрече двух лидеров - ред.)", - сказал Песков журналистам.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
"Россия угрожает". В США объяснили заявления Трампа о Путине
28 июля, 20:35
 
В миреРоссияСШАДмитрий ПесковВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
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