https://ria.ru/20250729/kreml-2032107417.html

В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа

В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 29.07.2025

В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа

Вопрос о возможной встрече президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа как не стоял в предметном плане в повестке дня, так и не стоит,... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T12:47:00+03:00

2025-07-29T12:47:00+03:00

2025-07-29T12:47:00+03:00

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дональд трамп

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Вопрос о возможной встрече президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа как не стоял в предметном плане в повестке дня, так и не стоит, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Он как не стоял в предметном плане, так и не стоит, этот вопрос (о встрече двух лидеров - ред.)", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250728/tramp-2032025970.html

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в мире, россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп