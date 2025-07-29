https://ria.ru/20250729/kreml-2032107268.html

Кремль принял к сведению изменения в ультиматуме Трампа

Кремль принял к сведению изменения в ультиматуме Трампа - РИА Новости, 29.07.2025

Кремль принял к сведению изменения в ультиматуме Трампа

Кремль принял к сведению вчерашнее заявление президента США Дональда Трампа о новом сроке для перемирия на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T12:47:00+03:00

2025-07-29T12:47:00+03:00

2025-07-29T13:54:00+03:00

в мире

украина

россия

сша

дональд трамп

дмитрий песков

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Кремль принял к сведению вчерашнее заявление президента США Дональда Трампа о новом сроке для перемирия на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10–12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Он сообщил, что планирует в ближайшие сутки официально объявить о новом сроке. В то же время Трамп пригрозил ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто. По его словам, такие меры могут включать "100-процентные тарифы", этот сценарий всё еще рассматривается. "Мы приняли к сведению заявление президента Трампа вчерашнее", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление американского президента.

https://ria.ru/20250729/tramp-2032067885.html

украина

россия

сша

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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков