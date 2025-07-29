Корабль НАТО провел эксперименты в Балтике, пишут СМИ
LSM: корабль НАТО Alliance провел эксперименты в Балтике
© Фото : German NavyКорабли НАТО во время совместных учений Baltops в Балтийском море
© Фото : German Navy
Корабли НАТО во время совместных учений Baltops в Балтийском море. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Корабль НАТО Alliance провел эксперименты в водах Балтики, которые, как утверждается, призваны усилить защиту подводной инфраструктуры, сообщает портал латвийского радио и телевидения LSM.
"Корабль НАТО - Alliance. Недавно он побывал в водах Балтики: команда проводила эксперименты, которые, как ожидается, позволят эффективнее защищать подводную инфраструктуру - кабели, трубопроводы и прочее - от аварий и возможных диверсий", - говорится в публикации.
Страны НАТО Балтийского региона заявили 14 января, что альянс начинает миссию под названием "Балтийский часовой" (Baltic Sentry) по патрулированию Балтийского моря и защите подводной инфраструктуры на фоне повреждений кабелей. Sveriges Radio сообщило 3 июня, что НАТО готовится завершить операцию "Балтийский часовой" и заменить развернутые в акватории корабли на беспилотники.
Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море произошли в ноябре и декабре 2024 года. В ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3. В декабре повредился электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредил кабели в Финском заливе, при этом таможня Финляндии бездоказательно утверждала, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявлял РИА Новости, что финские власти не опровергли сообщения СМИ о том, что следствие не нашло следов причастности России к инциденту с кабелем EstLink 2. По его словам, версия о "российском следе" инспирирована как повод для наращивания присутствия НАТО в Балтийском море.
Помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, заявлял, что Запад использует Швецию и Финляндию, чтобы лишить Россию выхода в Балтийское море, превратив его во "внутреннее море" НАТО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Балтийское море никогда не превратится во "внутренний водоем" НАТО.