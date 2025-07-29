https://ria.ru/20250729/kolumbiya-2032047527.html

Колумбийский суд признал экс-президента виновным в подкупе свидетеля

Колумбийский суд признал экс-президента виновным в подкупе свидетеля - РИА Новости, 29.07.2025

Колумбийский суд признал экс-президента виновным в подкупе свидетеля

Бывший президент Колумбии Альваро Урибе признан виновным в совершении подкупа свидетеля в рамках уголовного процесса, соответствующее решение озвучила судья... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T00:35:00+03:00

2025-07-29T00:35:00+03:00

2025-07-29T00:35:00+03:00

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МЕХИКО, 29 июл - РИА Новости. Бывший президент Колумбии Альваро Урибе признан виновным в совершении подкупа свидетеля в рамках уголовного процесса, соответствующее решение озвучила судья Сандра Эредия. "Таким образом, из Боготы и Нейвы была развёрнута искусная деятельность, направленная на то, чтобы Монсальве Пинеда (бывший боевик, отбывающий срок за вымогательства и похищения, ключевой свидетель - ред.) дал ложные показания в пользу братьев Урибе Велес верховному суду и дезавуировал свои слова. Кроме того, он должен был утверждать, что сказанное им было результатом злонамеренных действий сенатора Ивана Сепеды Кастро, который якобы получил эти признания в обмен на обещания тюремных льгот и убежища. Таким образом, факт подкупа в рамках уголовного разбирательства признан установленным", - заявила судья Эредия, отрывок ее выступления опубликовала в своем блоге в Х радиостанция Caracol. Решение суда стало итогом судебного процесса, начавшегося в марте 2024 года, в рамках которого бывший президент Альваро Урибе (2002–2010) проходил по обвинению в подкупе в рамках уголовного дела и процессуальном мошенничестве. Следствие полагает, что Урибе через своего адвоката Диего Кадену пытался добиться изменения показаний от бывшего боевика-повстанца Хуана Гильермо Монсальве, проходившего свидетелем в другом деле. Защита Урибе отвергает обвинения, утверждая, что сам экс-президент не был в курсе действий Кадены. Ожидается, что в ближайшие дни будет оглашён приговор. Урибе может грозить от 6 до 12 лет заключения. С учётом возраста (73 года) и состояния здоровья он может претендовать на домашний арест. Это первый случай в истории страны, когда бывший глава государства признан виновным в уголовном преступлении.

https://ria.ru/20250609/kolumbija-2021870081.html

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