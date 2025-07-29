https://ria.ru/20250729/kndr-2032051237.html

США должны признать новые реалии, заявила сестра Ким Чен Ына

США должны признать новые реалии, заявила сестра Ким Чен Ына - РИА Новости, 29.07.2025

США должны признать новые реалии, заявила сестра Ким Чен Ына

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон призвала США признать новые реалии, иначе переговоры между... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T02:30:00+03:00

2025-07-29T02:30:00+03:00

2025-07-29T02:30:00+03:00

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сша

ким чен ын

ким е чжон

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон призвала США признать новые реалии, иначе переговоры между двумя странами останутся лишь "надеждой" Вашингтона. "Стоит напомнить, что текущий 2025 год – это не 2018 или 2019 год. Признание необратимого статуса КНДР как обладателя ядерного оружия и такого неопровержимого факта, что ее возможности и геополитическая обстановка изменились коренным образом, должно стать предпосылкой для всех дальнейших предположений и размышлений... Если США не поймут изменения реальности и будут цепляться только за неудачи прошлого, то встреча между КНДР и США останется только "надеждой" США", - приводит текст заявления сестры Ким Чен Ына северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). По ее словам, будут отвергнуты любые попытки отрицать ядерный статус КНДР, которая открыта к "любым вариантам" для его защиты. Ким Ё Чжон указала, что необходимо признать конфронтацию между двумя ядерными государствами невыгодной и "искать другой выход на контакт". Также она не стала отрицать, что личные отношения между лидером КНДР и президентом США Дональдом Трампом "неплохие". Но если эти отношения будут связаны с целью осуществления денуклеаризации, "то это не может оцениваться иначе, как издевательства над визави", заключила Ким Ё Чжон. В июне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Трамп открыт к возобновлению переписки с Ким Чен Ыном и надеется на продолжение прогресса, достигнутого после их встречи в Сингапуре в 2018 году.

https://ria.ru/20250623/kndr-2024734777.html

https://ria.ru/20250525/kndr-2018934459.html

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в мире, кндр (северная корея), сша, ким чен ын, ким е чжон, дональд трамп