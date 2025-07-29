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США должны признать новые реалии, заявила сестра Ким Чен Ына - РИА Новости, 29.07.2025
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02:30 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/kndr-2032051237.html
США должны признать новые реалии, заявила сестра Ким Чен Ына
США должны признать новые реалии, заявила сестра Ким Чен Ына - РИА Новости, 29.07.2025
США должны признать новые реалии, заявила сестра Ким Чен Ына
Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон призвала США признать новые реалии, иначе переговоры между... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T02:30:00+03:00
2025-07-29T02:30:00+03:00
в мире
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сша
ким чен ын
ким е чжон
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон призвала США признать новые реалии, иначе переговоры между двумя странами останутся лишь "надеждой" Вашингтона. "Стоит напомнить, что текущий 2025 год – это не 2018 или 2019 год. Признание необратимого статуса КНДР как обладателя ядерного оружия и такого неопровержимого факта, что ее возможности и геополитическая обстановка изменились коренным образом, должно стать предпосылкой для всех дальнейших предположений и размышлений... Если США не поймут изменения реальности и будут цепляться только за неудачи прошлого, то встреча между КНДР и США останется только "надеждой" США", - приводит текст заявления сестры Ким Чен Ына северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). По ее словам, будут отвергнуты любые попытки отрицать ядерный статус КНДР, которая открыта к "любым вариантам" для его защиты. Ким Ё Чжон указала, что необходимо признать конфронтацию между двумя ядерными государствами невыгодной и "искать другой выход на контакт". Также она не стала отрицать, что личные отношения между лидером КНДР и президентом США Дональдом Трампом "неплохие". Но если эти отношения будут связаны с целью осуществления денуклеаризации, "то это не может оцениваться иначе, как издевательства над визави", заключила Ким Ё Чжон. В июне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Трамп открыт к возобновлению переписки с Ким Чен Ыном и надеется на продолжение прогресса, достигнутого после их встречи в Сингапуре в 2018 году.
https://ria.ru/20250623/kndr-2024734777.html
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в мире, кндр (северная корея), сша, ким чен ын, ким е чжон, дональд трамп
В мире, КНДР (Северная Корея), США, Ким Чен Ын, Ким Е Чжон, Дональд Трамп
США должны признать новые реалии, заявила сестра Ким Чен Ына

Ким Ё Чжон: США должны признать новые реалии для переговоров с КНДР

© AP Photo / Jorge SilvaКим Ё Чжон
Ким Ё Чжон - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Jorge Silva
Ким Ё Чжон. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон призвала США признать новые реалии, иначе переговоры между двумя странами останутся лишь "надеждой" Вашингтона.
"Стоит напомнить, что текущий 2025 год – это не 2018 или 2019 год. Признание необратимого статуса КНДР как обладателя ядерного оружия и такого неопровержимого факта, что ее возможности и геополитическая обстановка изменились коренным образом, должно стать предпосылкой для всех дальнейших предположений и размышлений... Если США не поймут изменения реальности и будут цепляться только за неудачи прошлого, то встреча между КНДР и США останется только "надеждой" США", - приводит текст заявления сестры Ким Чен Ына северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
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По ее словам, будут отвергнуты любые попытки отрицать ядерный статус КНДР, которая открыта к "любым вариантам" для его защиты.
Ким Ё Чжон указала, что необходимо признать конфронтацию между двумя ядерными государствами невыгодной и "искать другой выход на контакт".
Также она не стала отрицать, что личные отношения между лидером КНДР и президентом США Дональдом Трампом "неплохие". Но если эти отношения будут связаны с целью осуществления денуклеаризации, "то это не может оцениваться иначе, как издевательства над визави", заключила Ким Ё Чжон.
В июне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Трамп открыт к возобновлению переписки с Ким Чен Ыном и надеется на продолжение прогресса, достигнутого после их встречи в Сингапуре в 2018 году.
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