США должны признать новые реалии, заявила сестра Ким Чен Ына
Ким Ё Чжон: США должны признать новые реалии для переговоров с КНДР
© AP Photo / Jorge SilvaКим Ё Чжон
© AP Photo / Jorge Silva
Ким Ё Чжон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон призвала США признать новые реалии, иначе переговоры между двумя странами останутся лишь "надеждой" Вашингтона.
"Стоит напомнить, что текущий 2025 год – это не 2018 или 2019 год. Признание необратимого статуса КНДР как обладателя ядерного оружия и такого неопровержимого факта, что ее возможности и геополитическая обстановка изменились коренным образом, должно стать предпосылкой для всех дальнейших предположений и размышлений... Если США не поймут изменения реальности и будут цепляться только за неудачи прошлого, то встреча между КНДР и США останется только "надеждой" США", - приводит текст заявления сестры Ким Чен Ына северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
По ее словам, будут отвергнуты любые попытки отрицать ядерный статус КНДР, которая открыта к "любым вариантам" для его защиты.
Ким Ё Чжон указала, что необходимо признать конфронтацию между двумя ядерными государствами невыгодной и "искать другой выход на контакт".
Также она не стала отрицать, что личные отношения между лидером КНДР и президентом США Дональдом Трампом "неплохие". Но если эти отношения будут связаны с целью осуществления денуклеаризации, "то это не может оцениваться иначе, как издевательства над визави", заключила Ким Ё Чжон.
В июне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Трамп открыт к возобновлению переписки с Ким Чен Ыном и надеется на продолжение прогресса, достигнутого после их встречи в Сингапуре в 2018 году.