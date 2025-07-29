https://ria.ru/20250729/kitaj-2032189473.html

Китай и Россия обладают большим потенциалом в сфере освоения лесов

Китай и Россия обладают большим потенциалом в сфере освоения лесов - РИА Новости, 29.07.2025

Китай и Россия обладают большим потенциалом в сфере освоения лесов

Китай и Россия обладают большим потенциалом в сфере освоения и использования лесных ресурсов, взаимно дополняют друг друга, заявил замминистра коммерции КНР Лин РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T17:52:00+03:00

2025-07-29T17:52:00+03:00

2025-07-29T17:52:00+03:00

в мире

китай

россия

лин цзи

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Китай и Россия обладают большим потенциалом в сфере освоения и использования лесных ресурсов, взаимно дополняют друг друга, заявил замминистра коммерции КНР Лин Цзи, его слова приводит сайт министерства. Сообщается, что во вторник в городе Ухань в центральной китайской провинции Хубэй прошло двадцатое заседание постоянной российско-китайской рабочей группы по освоению и использованию лесных ресурсов. Российскую делегацию возглавлял заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Юрин, с китайской стороны присутствовал заместитель министра Коммерции КНР Лин Цзи. "Потенциал российско-китайского сотрудничества в сфере освоения и использования лесных ресурсов огромен, отличается большой взаимодополняемостью. Китай намерен сотрудничать с Россией для дальнейшего укрепления каналов торгово-инвестиционной политики в сфере лесной промышленности, углубить сотрудничество в соответствующих производственных цепочек поставок, содействовать переходу на экологически чистые и низкоуглеродные технологии", - заявил Лин Цзи.

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в мире, китай, россия, лин цзи