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Китай и Россия обладают большим потенциалом в сфере освоения лесов
Китай и Россия обладают большим потенциалом в сфере освоения лесов - РИА Новости, 29.07.2025
Китай и Россия обладают большим потенциалом в сфере освоения лесов
Китай и Россия обладают большим потенциалом в сфере освоения и использования лесных ресурсов, взаимно дополняют друг друга, заявил замминистра коммерции КНР Лин РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T17:52:00+03:00
2025-07-29T17:52:00+03:00
2025-07-29T17:52:00+03:00
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Китай и Россия обладают большим потенциалом в сфере освоения и использования лесных ресурсов, взаимно дополняют друг друга, заявил замминистра коммерции КНР Лин Цзи, его слова приводит сайт министерства. Сообщается, что во вторник в городе Ухань в центральной китайской провинции Хубэй прошло двадцатое заседание постоянной российско-китайской рабочей группы по освоению и использованию лесных ресурсов. Российскую делегацию возглавлял заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Юрин, с китайской стороны присутствовал заместитель министра Коммерции КНР Лин Цзи. "Потенциал российско-китайского сотрудничества в сфере освоения и использования лесных ресурсов огромен, отличается большой взаимодополняемостью. Китай намерен сотрудничать с Россией для дальнейшего укрепления каналов торгово-инвестиционной политики в сфере лесной промышленности, углубить сотрудничество в соответствующих производственных цепочек поставок, содействовать переходу на экологически чистые и низкоуглеродные технологии", - заявил Лин Цзи.
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в мире, китай, россия, лин цзи
В мире, Китай, Россия, Лин Цзи
Китай и Россия обладают большим потенциалом в сфере освоения лесов
Цзи: у КНР и России есть большой потенциал по освоению лесных ресурсов