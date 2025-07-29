Рейтинг@Mail.ru
Китай и Россия обладают большим потенциалом в сфере освоения лесов - РИА Новости, 29.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:52 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/kitaj-2032189473.html
Китай и Россия обладают большим потенциалом в сфере освоения лесов
Китай и Россия обладают большим потенциалом в сфере освоения лесов - РИА Новости, 29.07.2025
Китай и Россия обладают большим потенциалом в сфере освоения лесов
Китай и Россия обладают большим потенциалом в сфере освоения и использования лесных ресурсов, взаимно дополняют друг друга, заявил замминистра коммерции КНР Лин РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T17:52:00+03:00
2025-07-29T17:52:00+03:00
в мире
китай
россия
лин цзи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9614da8d323d1eb039012b5a8d80181b.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Китай и Россия обладают большим потенциалом в сфере освоения и использования лесных ресурсов, взаимно дополняют друг друга, заявил замминистра коммерции КНР Лин Цзи, его слова приводит сайт министерства. Сообщается, что во вторник в городе Ухань в центральной китайской провинции Хубэй прошло двадцатое заседание постоянной российско-китайской рабочей группы по освоению и использованию лесных ресурсов. Российскую делегацию возглавлял заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Юрин, с китайской стороны присутствовал заместитель министра Коммерции КНР Лин Цзи. "Потенциал российско-китайского сотрудничества в сфере освоения и использования лесных ресурсов огромен, отличается большой взаимодополняемостью. Китай намерен сотрудничать с Россией для дальнейшего укрепления каналов торгово-инвестиционной политики в сфере лесной промышленности, углубить сотрудничество в соответствующих производственных цепочек поставок, содействовать переходу на экологически чистые и низкоуглеродные технологии", - заявил Лин Цзи.
https://ria.ru/20250729/pasechnik-2032116081.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_455fd877910cdf93b84a4b4c653573db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, россия, лин цзи
В мире, Китай, Россия, Лин Цзи
Китай и Россия обладают большим потенциалом в сфере освоения лесов

Цзи: у КНР и России есть большой потенциал по освоению лесных ресурсов

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Китай и Россия обладают большим потенциалом в сфере освоения и использования лесных ресурсов, взаимно дополняют друг друга, заявил замминистра коммерции КНР Лин Цзи, его слова приводит сайт министерства.
Сообщается, что во вторник в городе Ухань в центральной китайской провинции Хубэй прошло двадцатое заседание постоянной российско-китайской рабочей группы по освоению и использованию лесных ресурсов. Российскую делегацию возглавлял заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Юрин, с китайской стороны присутствовал заместитель министра Коммерции КНР Лин Цзи.
"Потенциал российско-китайского сотрудничества в сфере освоения и использования лесных ресурсов огромен, отличается большой взаимодополняемостью. Китай намерен сотрудничать с Россией для дальнейшего укрепления каналов торгово-инвестиционной политики в сфере лесной промышленности, углубить сотрудничество в соответствующих производственных цепочек поставок, содействовать переходу на экологически чистые и низкоуглеродные технологии", - заявил Лин Цзи.
Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Китай планирует инвестировать в экономику ЛНР, заявил Пасечник
Вчера, 13:32
 
В миреКитайРоссияЛин Цзи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала