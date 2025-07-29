https://ria.ru/20250729/kislovodsk-2032145255.html

Пострадавшие при ЧП в Кисловодске находятся в состоянии средней тяжести

Пострадавшие при ЧП в Кисловодске находятся в состоянии средней тяжести - РИА Новости, 29.07.2025

Пострадавшие при ЧП в Кисловодске находятся в состоянии средней тяжести

Госпитализированные отдыхающие, пострадавшие при обрушении грунта в Кисловодске, находятся в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-29T15:19:00+03:00

2025-07-29T15:19:00+03:00

2025-07-29T15:19:00+03:00

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россия

кисловодск

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ПЯТИГОРСК, 29 июл – РИА Новости. Госпитализированные отдыхающие, пострадавшие при обрушении грунта в Кисловодске, находятся в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Ставропольского края. "Госпитализированные отдыхающие, пострадавшие при обрушении скально-грунтовой породы, находятся в состоянии средней тяжести", – сообщил собеседник агентства. Ранее в ГУМЧС РФ по Ставрополью сообщили РИА Новости, что обрушение скально-грунтовой породы на примерной площади 60 квадратных метров произошло в санатории "Москва" в Кисловодске, пострадали двое отдыхающих.

https://ria.ru/20250728/astrakhan-2031884901.html

ставропольский край

россия

кисловодск

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ставропольский край, россия, кисловодск, происшествия