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Пострадавшие при ЧП в Кисловодске находятся в состоянии средней тяжести - РИА Новости, 29.07.2025
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15:19 29.07.2025
https://ria.ru/20250729/kislovodsk-2032145255.html
Пострадавшие при ЧП в Кисловодске находятся в состоянии средней тяжести
Пострадавшие при ЧП в Кисловодске находятся в состоянии средней тяжести - РИА Новости, 29.07.2025
Пострадавшие при ЧП в Кисловодске находятся в состоянии средней тяжести
Госпитализированные отдыхающие, пострадавшие при обрушении грунта в Кисловодске, находятся в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T15:19:00+03:00
2025-07-29T15:19:00+03:00
ставропольский край
россия
кисловодск
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 29 июл – РИА Новости. Госпитализированные отдыхающие, пострадавшие при обрушении грунта в Кисловодске, находятся в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Ставропольского края. "Госпитализированные отдыхающие, пострадавшие при обрушении скально-грунтовой породы, находятся в состоянии средней тяжести", – сообщил собеседник агентства. Ранее в ГУМЧС РФ по Ставрополью сообщили РИА Новости, что обрушение скально-грунтовой породы на примерной площади 60 квадратных метров произошло в санатории "Москва" в Кисловодске, пострадали двое отдыхающих.
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Ставропольский край, Россия, Кисловодск, Происшествия
Пострадавшие при ЧП в Кисловодске находятся в состоянии средней тяжести

Пострадавшие при обрушении в Кисловодске находятся в состоянии средней тяжести

© Фото : СУ СК России по Ставропольскому краюМесто обвала грунта в Кисловодске
Место обвала грунта в Кисловодске - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© Фото : СУ СК России по Ставропольскому краю
Место обвала грунта в Кисловодске
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ПЯТИГОРСК, 29 июл – РИА Новости. Госпитализированные отдыхающие, пострадавшие при обрушении грунта в Кисловодске, находятся в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Ставропольского края.
"Госпитализированные отдыхающие, пострадавшие при обрушении скально-грунтовой породы, находятся в состоянии средней тяжести", – сообщил собеседник агентства.
Ранее в ГУМЧС РФ по Ставрополью сообщили РИА Новости, что обрушение скально-грунтовой породы на примерной площади 60 квадратных метров произошло в санатории "Москва" в Кисловодске, пострадали двое отдыхающих.
Кадры с места обрушения жилого дома в Астрахани - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
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Ставропольский крайРоссияКисловодскПроисшествия
 
 
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