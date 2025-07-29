https://ria.ru/20250729/kiberataka-2032154498.html
Компания "Солар" участвует в расследовании кибератаки на "Аэрофлот"
Компания "Солар" участвует в расследовании кибератаки на "Аэрофлот" - РИА Новости, 29.07.2025
Компания "Солар" участвует в расследовании кибератаки на "Аэрофлот"
Российская компания по кибербезопасности ГК "Солар" помогает выяснять причины произошедшего сбоя в работе ИТ-инфраструктуры "Аэрофлота", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T15:57:00+03:00
2025-07-29T15:57:00+03:00
2025-07-29T17:29:00+03:00
происшествия
россия
аэрофлот
генеральная прокуратура рф
хакерская атака на "аэрофлот"
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Российская компания по кибербезопасности ГК "Солар" помогает выяснять причины произошедшего сбоя в работе ИТ-инфраструктуры "Аэрофлота", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Защита столь масштабной инфраструктуры — это комплексная задача, которую решают сразу множество поставщиков ИБ. На данный момент выясняются причины произошедшего, "Солар" тоже принимает участие в этой работе", - сказали в компании. Там добавили, что до выяснения всех обстоятельств преждевременно делать выводы о кибератаке, оценивать ее длительность и масштаб ущерба. Во вторник "Аэрофлот" предупредил, что в работе его информационных систем произошел сбой, возможны перебои в работе сервисов. Авиакомпания в связи со сбоем отменила 49 рейсов. В среду авиаперевозчик сообщил, что с 10.00 мск выполняет полеты в рамках расписания. Генпрокуратура РФ сообщила, что причиной сбоя информационных систем "Аэрофлота" стала хакерская атака, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации.Накануне представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал о том, что очередей и скоплений людей в аэропорту "Шереметьево" на фоне хакерских атак на информационные системы "Аэрофлота" и последующих отмен рейсов нет.
https://ria.ru/20250728/aeroflot-2031991277.html
https://ria.ru/20250729/aeroflot-2032030817.html
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происшествия, россия, аэрофлот, генеральная прокуратура рф, хакерская атака на "аэрофлот"
Происшествия, Россия, Аэрофлот, Генеральная прокуратура РФ, Хакерская атака на "Аэрофлот"
Компания "Солар" участвует в расследовании кибератаки на "Аэрофлот"
Российская компания "Солар" участвует в расследовании кибератаки на "Аэрофлот"