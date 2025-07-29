https://ria.ru/20250729/khakery-2032178099.html
Московская сеть клиник "Семейный доктор" сообщила о проблемах в работе
Московская сеть клиник "Семейный доктор" сообщила о проблемах в работе - РИА Новости, 29.07.2025
Московская сеть клиник "Семейный доктор" сообщила о проблемах в работе
Московская сеть клиник "Семейный доктор" сообщает о проблемах в работе - временно не работают личный кабинет пациента и сервис онлайн-записи, говорится в... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T17:29:00+03:00
2025-07-29T17:29:00+03:00
2025-07-29T17:29:00+03:00
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Московская сеть клиник "Семейный доктор" сообщает о проблемах в работе - временно не работают личный кабинет пациента и сервис онлайн-записи, говорится в сообщении компании на сайте клиники. "По техническим причинам в клинике временно не работают личный кабинет пациента и сервис онлайн-записи. Запись на прием ведется по телефону контакт-центра... Приносим извинения за доставленные неудобства", - сказано в сообщении. Как сообщили корреспонденту РИА Новости администраторы клиники, сейчас прием у врачей ведется в порядке живой очереди из-за того, что базы недоступны. Сроки восстановления системы неизвестны. При этом, на сайте не работает служба поддержки: в чате с виртуальным оператором появляется надпись о том, что все операторы заняты. Попытка заказать "обратный звонок" тоже не увенчивается успехом - после минутного ожидания пользователь видит окошко "К сожалению, все операторы заняты". Ранее во вторник хакерской атаке подверглась сеть социальных аптек "Столички" (входит в холдинг "Неофарм") - сейчас компания восстанавливает полноценную работу, половина аптек сети уже открыта для посетителей.
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происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
Московская сеть клиник "Семейный доктор" сообщила о проблемах в работе
Клиника "Семейный доктор" сообщила о проблемах в работе из-за хакерской атаки
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости.
Московская сеть клиник "Семейный доктор" сообщает о проблемах в работе - временно не работают личный кабинет пациента и сервис онлайн-записи, говорится в сообщении компании на сайте
клиники.
"По техническим причинам в клинике временно не работают личный кабинет пациента и сервис онлайн-записи. Запись на прием ведется по телефону контакт-центра... Приносим извинения за доставленные неудобства", - сказано в сообщении.
Как сообщили корреспонденту РИА Новости администраторы клиники, сейчас прием у врачей ведется в порядке живой очереди из-за того, что базы недоступны. Сроки восстановления системы неизвестны.
При этом, на сайте не работает служба поддержки: в чате с виртуальным оператором появляется надпись о том, что все операторы заняты. Попытка заказать "обратный звонок" тоже не увенчивается успехом - после минутного ожидания пользователь видит окошко "К сожалению, все операторы заняты".
Ранее во вторник хакерской атаке подверглась сеть социальных аптек "Столички" (входит в холдинг "Неофарм") - сейчас компания восстанавливает полноценную работу, половина аптек сети уже открыта для посетителей.